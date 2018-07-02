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Почему появляются синяки
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Почему появляются синяки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Одна из причин — недостаток витаминов в организме.
В летнее время, когда в городе жарко, некоторые люди жалуются, что на их теле без причины появляются синяки.
— Беспричинных синяков на самом деле не бывает, — рассказал врач Виктор Калугин. — Причины появления всегда есть, и они — скрытые, хотя внешних факторов вроде бы не видно. Прежде всего, синяки — это последствия повреждения капилляров, расположенных под кожей.
Со слов медика, они могут лопаться под внешним воздействием (человек упал) или под внутренним воздействием. Может быть множество причин: у человека, например, повышенное давление, и мелкие сосуды не выдерживают внутреннего кровотечения. Второй причиной являются физические нагрузки — и опять-таки мелкие капилляры не выдерживают.
— Еще одна причина — недостаток витаминов в организме, — рассказывает врач Виктор Калугин. — И чаще сосуды лопаются в конце весны-начале лета. Необходимо употреблять пищевые добавки.
Опять-таки одной из причин может стать старение организма, когда у каждого человека развиваются какие-то свои специфические заболевания. И из-за этого могут лопаться капилляры. Простой пример: человек, работающий целыми днями за компьютером, может страдать от того, что у него лопаются глазные капилляры.
Для каждой ситуации необходимо выбирать свое лечение.
— Появление синяков на теле — это повод посетить врача, чтобы выбрать правильное лечение, — считает Виктор Калугин.
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