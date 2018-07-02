Работа на результат: стоит ли отказываться от секса перед тренировкой?

Известно, что отказ от секса у многих пробуждает агрессию. Этим часто пользуются профессиональные спортсмены обоих полов, особенно боксеры и тяжелоатлеты. Значит ли это, что и спортом нужно заниматься перед сексом, а не после? Давай разберемся!

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Свежее исследование с участием 12 мужчин показало, что секс не оказывает ровным счетом никакого влияния на качество тренировки. Он не укрепляет мышцы и не ослабляет их, не влияет на настроение спортсменов (разве что в лучшую сторону), не заставляет их отвлекаться.

Причиной отказа от секса перед спортзалом нередко называют изменение гормонального фона. Мол, он мешает нормально заниматься. Но уже доказано, что уровень тестостерона у мужчин и женщин почти не меняется после полового акта: во всяком случае, эти изменения незначительны.

Кроме того, ученые полагают, что нет большого смысла вообще связывать секс со спортом. Разные виды физической активности требуют разных действий от организма (затрагивают, например, метаболизм), и обобщить такие данные попросту невозможно.

И как же быть? Так, как подсказывает интуиция. Если, например, готовишься к соревнованиям, можно не устраивать секс-марафон на целую ночь. Если ты заметила, что отказ от секса помогает лучше сконцентрироваться на спортивных целях, — отложи интим на потом. А если ничего такого не заметила, то ничто не мешает заняться сексом перед обычной тренировкой в спортзале! По крайней мере, пока ученые не приведут достоверных аргументов в пользу того, чтобы отказаться от секса перед спортом.

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