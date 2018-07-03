5 бьюти-ошибок, которые совершают обладательницы жирной кожи

Здоровое сияние — то, к чему стремятся все девушки. Однако у некоторых из нас в силу природных особенностей и неправильного ухода вместо благородного мерцания появляется лишь жирный блеск. WMJ.ru разобрался, как спасти жирную кожу и каких бьюти-манипуляций стоит избегать, чтобы не усугубить ситуацию, и спешит поделиться с тобой своими открытиями!

Для начала разберемся, что такое жирная кожа и как стоит бороться с блеском на лице. Прежде всего запомни: жирная кожа не приговор.

Она не хуже и не лучше чувствительной или нормальной. Единственное, чем жирная кожа отличается от любой другой, — особенностями работы сальных желез и количеством вырабатываемого кожного сала — себума. Поверь, жирная кожа еще сослужит добрую службу, ведь из-за повышенного выделения себума первые морщинки появляются на ней значительно позже, чем, к примеру, на сухой. Главное — научиться правильно ухаживать за собой и не доводить свою кожу до обезвоживания в стремлении изменить генетически заложенные особенности организма и гормональный фон непродуктивными методами. Разберем по полочкам, какие популярные бьюти-ошибки совершают обладательницы жирной кожи.

Не используешь увлажняющий крем

Казалось бы, все логично: зачем увлажнять кожу, она ведь и без этого жирная? В действительности дело обстоит совсем по-другому. Если ты пренебрегаешь ежедневным увлажнением в надежде, что выработка кожного сала уменьшится, тогда добьешься абсолютно противоположного результата. Кожа будет испытывать стресс от недостатка увлажнения, что повлечет за собой усиленное выделение себума. Клетки эпидермиса посчитают, что раз хозяйка не может должным образом позаботиться об увлажнении, то им стоит взять эту функцию на себя. К сожалению, наша кожа пока не научилась вырабатывать увлажняющие кремы самостоятельно, а это значит, что придется довольствоваться кожным жиром.

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Используешь спиртосодержащие средства

Жирная кожа склонна в появлению акне — это бесспорный факт. А что лучше всего подсушивает кожу с прыщиками? Спирт, конечно же! Исходя из этой несложной логической цепочки, многие девушки бросаются по несколько раз на дню протирать кожу спиртовыми тониками, а иногда даже и концентрированным спиртом. Столь агрессивные составы подвергают кожу серьезному стрессу и высушивают ее. Никакая кожа не скажет тебе спасибо за столь жестокие меры воздействия. В качестве ответного удара ты скорее получишь еще большее выделение кожного сала, чем прежде, и локальные шелушения. Никакая тональная основа на кожу, пересушенную спиртом, хорошо не ляжет. Спасительная матирующая база скатается на шелушениях.

Помимо спиртосодержащих средств, кожу подсушивают традиционная салициловая кислота, которая помогает бороться с прыщиками, и другие средства против воспалений, включая мази Базирон, Дифферин, и прочие аптечные средства.

Не используешь средства с SPF Использование средств с SPF — персональный кошмар обладательниц жирной кожи. Привычные санскрины содержат большое количество минералов и обладают очень тяжелой и жирной текстурой. Неудивительно, что лицо после использования санблока уже через час сияет, как жирный блин. Не будем даже говорить, что после жирных кремов с SPF иногда вылезают прыщики из-за комедогенных минеральных масел в составе.

Но и без защиты от солнца летом далеко не уйдешь. Благо что производители декоративной косметики сегодня добавляют в тональные средства и пудры достаточный для города фактор SPF 25. Для пляжа изобрели специальные невесомые освежающие гели и совсем легкие эссенции.

Используешь слишком агрессивные скрабы

Веришь ты или нет, но жирная кожа тоже может быть чувствительной. Ежедневное тщательное скрабирование агрессивными средствами и очищение с жесткими щетками может привести к раздражению и воспалению. При чрезмерном отшелушивании отмерших клеток эпидермиса кожа теряет естественный защитный слой и старается обезопасить себя от воздействия окружающей среды единственным оставшимся в ее распоряжении способом — выделением излишков кожного сала.

Итог: скрабы используем не чаще двух раз в неделю, отдаем предпочтение вариантам без крупных жестких скрабирующих частиц. Идеальный вариант для жирной кожи — матирующий пилинг-скатка.

Закупориваешь поры макияжем

Макияж — вечный спутник обладательниц жирной кожи. Многие ошибочно стремятся замаскировать мелкие прыщики и высыпания толстым слоем тональных средств и еще больше забивают поры плотными тональниками и консилером. Чтобы разорвать этот порочный круг, достаточно лишь подобрать хорошую матирующую тональную основу или базу. Главное — всегда ищи на этикетке пометку «некомедогенно», это убережет кожу от появления мелких прыщиков после использования.

Так как масла на твоем лице и так хватает, используй тональные средства на водной основе. Они отлично держатся весь день напролет и идеальны для летнего сезона из-за легкой текстуры. Не переусердствуй с использованием пудры — вместо того, чтобы каждый час припудривать Т-зону, лучше заведи специальные матирующие салфетки для макияжа и используй их по мере необходимости.

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Фото: Shutterstock