«Нужно ложиться под штангу»: как три года тренировок изменили девушку с весом 136 килограммов

К 22 годам у Лоры Майсатич был вес 136 килограммов и целый букет проблем со здоровьем, включая гипертиреоз, высокое кровяное давление и нарушения метаболизма, предшествующие диабету. В один момент девушка поняла, что без радикальных изменений в образе жизни и диеты ее юность пронесется мимо нее, не останавливаясь, да и жизнь будет короткой и крайне тяжелой.

«Я решила взять под контроль свою жизнь и измениться. После провалившихся попыток заняться здоровьем мой вес стал настолько пугающим, что я рассматривала вариант операции для снижения веса».

Однако девушка все-таки пошла в местный тренажерный зал и неожиданно для себя обнаружила, что ей нравится толкать штангу, а операция ей не понадобится и вовсе. «То, что началось как альтернатива операции по потере веса, быстро выросло в настоящую любовь к собственному здоровью, фитнесу и здоровому питанию. Всего через несколько недель я поняла, что мне не нужно ложиться под нож. Вместо этого нужно ложиться под штангу».

A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on Feb 1, 2017 at 7:35pm PST «Я всегда была полненькой. И бой-бабой. И никогда в жизни не призналась бы, что меня не устраивает моя внешность».

A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on May 9, 2018 at 1:23pm PDT В 2014 году вес Лоры подобрался к отметке 136 килограммов, и она наконец решилась что-то менять.

A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on Jun 15, 2018 at 11:00am PDT «В первый год тренировок я сбросила более 45 килограммов и избавилась от вредных привычек. Я больше не испытываю проблем со здоровьем, жизнь изменилась к лучшему, особенно после осознания, что то, о чем мы мечтаем и что делаем, находится полностью в наших руках».

A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on Jul 2, 2017 at 1:25pm PDT Звучит слишком просто, не правда ли? В то время как существует безумное количество разнообразных методов, диет, таблеток и систем питания, история Лоры лишний раз подтверждает, что капля дисциплины, усердие и здравый смысл творят чудеса.

A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on Feb 15, 2018 at 6:33pm PST «Я привыкла к новой диете. Ела только здоровую пищу, убрала из рациона углеводы и переработанный сахар. Перестала есть в кафе и ресторанах, заказывать еду на дом. Не покупаю больше всякую дрянь, когда иду в магазин за продуктами. Перестала пить алкоголь. Я больше не завишу от нездоровой еды. Вот и все».

A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on Jun 26, 2018 at 3:45pm PDT A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on Feb 15, 2018 at 2:07pm PST И то, что началось как борьба с лишним весом, превратилось для Лоры в страсть и занятие по жизни. Все результаты своих тренировок, достижений и просто меню девушка выкладывает в инстаграм, где у нее уже 342 тысячи подписчиков.

A post shared by Laura Micetich (@theirongiantess) on Dec 22, 2017 at 8:24am PST