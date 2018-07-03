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«Она любит грубый секс»: фотограф подглядывает в телефоны людей на улице и снимает интимную переписку
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«Она любит грубый секс»: фотограф подглядывает в телефоны людей на улице и снимает интимную переписку 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Если вы хоть раз ездили в метро, особенно в часы пик, то у вас наверняка зародилась паранойя, что кто-то может подглядывать в экран вашего телефона. И вам точно знакомо то неприятное чувство, когда кто-то явно косит взглядом в вашу сторону или стоит слишком близко от вас.
Так вот, не зря ваша паранойя появилась. Нью-йоркский фотожурналист и легенда уличной фотографии Джефф Мермелстейн (Jeff Mermelstein) не только подглядывает в телефоны незнакомых людей, но еще и снимает личную и порой интимную переписку. А потом выкладывает в инстаграм.
Эти кадры интересны не только тем, что мы читаем чужие секреты. Фотограф дает нам возможность по нескольким предложениям и пальцам составить образ человека, который не подозревает, что за ним подглядывают. Дополнительные детали — маникюр, кольца, татуировки.
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  Jun 19, 2018 at 9:49pm PDT  Кто-то обсуждает безумные теории заговора: «Ахаха. Но мы должны серьезно исследовать иллюминатов (члены тайного общества, якобы контролирующие мировой порядок). Наверное, это моя самая любимая теория заговора. Ты уже читал о них что-нибудь?»
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  Jun 15, 2018 at 10:08pm PDT  «Я скучаю по тебе». — «Знаю, я тоже».
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  Jun 13, 2018 at 7:34pm PDT  «Она любит грубый секс». Помимо сообщения, есть фотография, очевидно, женской груди.
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  May 25, 2018 at 10:06pm PDT  «В прошлые выходные я выпил аяуаску (галлюциногенный напиток-отвар, который готовят шаманы индейских племен Амазонки), и ты явилась мне… мне потребовалась целая неделя, чтобы понять, как глубоко я сожалею, что не взял на себя ответственность за свои действия и игнорировал тебя».
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  May 21, 2018 at 5:58pm PDT  «Окей, тогда мы расстаемся».
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  May 18, 2018 at 9:09pm PDT  «Как бы мне ни была противна мысль делать аборт, я не буду рожать этого ребенка».
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  Feb 1, 2018 at 2:51pm PST  «Пожалуйста, начни завтра курс химиотерапии. Я понимаю, жизнь несправедлива, хотел бы я забрать твою боль от болезни. Мне так жаль.
Если бы я мог, я сделал бы все возможное, чтобы спасти тебя. Чувствую такую беспомощность и грусть. Даже не могу представить, что творится сейчас с тобой. Я всегда верил в чудеса и молю бога, чтобы чудо…»
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  May 4, 2018 at 8:54pm PDT  «Отлично пописал в Starbucks. Спросил молодую девушку, могу ли я воспользоваться туалетом, если куплю банан. Ее ответ меня смутил — 0852».
A post shared by Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) on  Mar 3, 2018 at 6:48pm PST  «Надеюсь, это хоть прикроет мою задницу».
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