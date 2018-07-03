30 минут интенсивной тренировки: разминка, берпи, присед

Далеко не все представительницы женского пола могут продемонстрировать утонченную фигуру, которой ее одарила матушка-природа. Многим женщинам и девушкам приходится много трудиться над своим телом, чтобы добиться аппетитных форм. И не все имеют возможность посещать фитнес-клубы для тренировок по разным обстоятельствам. Существует простой комплекс для домашнего похудения! Каждый желающий может избавиться от жировых отложений в проблемных местах и улучшить общее самочувствие.

Итак, в этом обзоре мы рассматриваем упражнения, разработанные на все группы мышц. Тренировка проходит 3 раза в неделю, однако не более 2-х недель подряд. Такой срок дается, поскольку делая одинаковые упражнения, ты уменьшаешь эффективность занятий (это научно доказано и касается силовых тренировок). Данный тренировочный комплекс ты сможешь делать, выполняя повторы силовых тренировок. Однако лучше заранее учти все особенности и не допускай ошибок в фитнес-зале.

Разминка на 10 минут

Перед ударной нагрузкой сначала надо разогнать кровь по телу с целью разогрева мышц и связок. Делай:

Прыжки 30 секунд, при этом ноги — вместе и по сторонам.

Прыжки 30 секунд, выполняй на месте в разножку «вперед и назад» (словно на лыжах). Продолжай эти 2 упражнения 4 раза без остановки.

“Выпады назад” — из прямого стоячего положения делай выпад назад одной ногой. Причем спереди стоящее колено должно сгибаться ровно на 90 градусов и не «отходить» вперед. Выполняй по 20 раз (для каждой ноги), делая перерыв не более, чем на 40 секунд между следующим подходом.

1 упражнение «Присед»

Приседай правильно, то есть таз уводи назад, как будто садишься на стул. Это имеет важное значение, поскольку обыкновенные приседания активируют совсем другие мышцы. Помни о коленях, они должны находиться строго под углом 90 градусов. При этом вес тела переноси на пятки. Сделай 3 повтора по 20 раз, перерыв — 30 секунд.

С помощью этого упражнения ты укрепишь и создашь привлекательную форму ягодиц и 4-х главой мышцы бедра. Твой метаболизм улучшится, а лишний вес уйдет. Следи за правильностью техники и дыхания. По желанию, можешь увеличить нагрузку при помощи специальных утяжелителей. Перерыв между каждым последующим упражнением составляет не более 1 минуты.

2 упражнение «Берпи»

“Берпи” — это упражнение, которое заменяет качание пресса обычными скручиваниями и тренировку мышц рук при помощи гантель. С ним ты подтянешь все мышцы и похудеешь — это факт!

Выполняя «Берпи», ты задействуешь все мышцы: руки, грудь, бедра, ягодицы, брюшной пресс. Самая большая нагрузка идет на брюшной пресс, верхний плечевой пояс, икроножные и ягодичные мышцы. Данное упражнение развивает силу, координацию и выносливость.

Из стоячего положения с ногами на ширине плеч сделай упор на руки, ноги прыжком «выкиды назад», выполни отжимание, прикасаясь грудью до пола. Ноги подтяни к себе прыжком, приблизь колени и выпрыгни вверх. Выполни так 4 подхода по 15 раз.

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3 упражнение «Подскок в упоре лежа»

Находясь в упоре лежа, подтяни поочередно правую и левую ноги до груди. Выполни 3 подхода по 20 раз, перерыв между повторами — 30 секунд.

4 упражнение «Гиперэкстензия»

С этим упражнением, если ты будешь соблюдать правильную технику выполнения в домашних условиях, всегда останешься в форме. «Гиперэкстензия» обеспечивает поддержку хорошего тонуса мускулатуры, укрепляет позвоночник, способствует общему улучшению состояния спины, подарит красивую осанку.

Основная цель выполнения гиперэкстензии — тренировка мускулатуры нижней части спины, то есть разгибателей спины, бицепсов бедер и ягодиц.

В результате ты не увеличиваешь массу тела, а получаешь крепкий мышечный корсет спины.

Лежа на животе, подними одновременно правую руку и левую ногу, потом поменяй на левую руку и правую ногу. Выполни 4 повтора по 20 раз, перерыв — 30 секунд.

5 упражнение «Склепка»

Полностью согни корпус из положения лежа на спине. Ноги немного присогни. При этом поясницу не отрывай от пола.

6 упражнение «Прыжки в разножку»

Делай прыжки с переменой ног. Это упражнение похоже на разминочное, только в этом меньше повторов. Выполни 4 серии 20 раз на каждую ногу с перерывом в 40 секунд между подходами.

Вот и подошла к концу серия упражнений. Ощущаешь нагрузку на ягодицы, бедра, руки, пресс и поясницу? Практически каждая мышца была задействована в меньшей или большей мере. Данный комплекс подходит для домашних тренировок. Только обязательно соблюдай правила отдыха! И запомни, хороший результат будет виден только в сочетании физической нагрузки и здорового питания!

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