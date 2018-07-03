Практикуем секс во время беременности

Можно ли заниматься сексом во время беременности?

Во время секса выделяются эндорфины, которые позволяют будущей маме чувствовать себя удовлетворенной, расслабленной и счастливой, легче переносить беременность. При этом облегчаются даже самые неприятные симптомы (тошнота, боль в костях и связках, спине). Свою порцию эндорфинов получает и будущий малыш.

Секс во время беременности позволяет супругам не менять своей привычной жизни и улучшает климат в семье. Беременность часто сближает супругов, и секс — естественное продолжение вашего сближения. Не забывайте, что счастливые родители — это счастливый ребёнок.

Медики утверждают, что секс во время беременности «тренирует» мышцы матки и промежности, подготавливая их к родам. Это прекрасная профилактика разрывов шейки матки, промежности, а также аномалий родовой деятельности.

В 3-м триместре беременности секс приобретает дополнительное значение, так как в сперме находится значительное количество простагландинов — гормоноподобных субстанций, которые способствуют правильному и полному «созреванию» шейки матки. Это гарантия того, что роды произойдут в срок и будут протекать правильно.

Любой дискомфорт или боль во время занятий любовью — сигнал того, что что-то не в порядке. Лучше всего прекратить на время супружеские отношения и проконсультироваться с врачом. Врач сделает необходимые рекомендации, исходя из состояния вашего здоровья и течения беременности.

Когда секс во время беременности под запретом

Угроза прерывания беременности на любом сроке.

Кровянистые выделения у будущей мамы.

Низкое расположение или предлежание плаценты.

Многоплодная беременность.

Подтекание околоплодной жидкости: при половом акте можно спровоцировать возникновение внутриутробной инфекции.

Секс во время беременности — по триместрам

1 триместр беременности и секс

Большинство девушек в первые месяцы после зачатия страдают от токсикоза. Секс в это время может совсем пропасть из жизни пары, и это нормально. Кроме того, будущие мамы, особенно если это первая беременность, испытывают множество страхов относительно здоровья малыша. Не стоит волноваться. Если вы по счастливой случайности избежали токсикоза и справились со своим моральным состоянием — никакого ограничения в позах и частоте секса во время беременности в это время нет.

Медики рекомендуют в 1-м триместр беременности оставаться в рамках традиционных сексуальных отношений!

2 триместр беременности и секс

2-й триместр считается пиком супружеских отношений во время беременности. В этот период девушку перестают мучать физические симптомы и страхи, а животик ещё недостаточно большой, чтобы мешать сексуальным отношениям. С ростом малыша постепенно исключайте позы, в которых присутствует давление на живот.

3 триместр беременности и секс

В этот период многие позы становятся неудобными и дискомфортными. Паре придётся начать экспериментировать в поисках той самой позы, которая подойдет только им. Следите за своими ощущениями во время секса и при необходимости улучшайте условия. Например, при болях в пояснице можно подкладывать под неё подушку или валик.

Чем ближе момент родов, тем полезнее «мужетерапия»: не забывайте про простагландины, которые обеспечат мягкое начало родов и их естественное течение.

Смотрите также

Когда нельзя заниматься сексом во время беременности

Почему больно заниматься сексом во время беременности

Как заниматься сексом во время беременности