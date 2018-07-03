Как не заболеть в путешествии

Чувство недомогания, кашель и больное горло во время путешествия — совсем не редкая штука: исследование Журнала Американской Медицинской Ассоциации показало, что в среднем 20% пассажиров самолетов сообщали о респираторных инфекциях, которые развивались через пять-семь дней после полета. Конечно, ты можешь использовать дезинфицирующие средства и даже маску для защиты, но есть еще несколько мелких способов подготовиться к поездке так, чтобы не заболеть.

Следи за количеством сна Джетлаг может смешать тебе некоторые планы на отдых, но если ты проигнорируешь все сигналы своего организма о том, что стоит немного поспать — велика вероятность того, что ты быстро простудишься от простого сквозняка. По статистике, люди, которые спят шесть часов в сутки или меньше, в четыре раза чаще простужаются, чем те, кто получает семь или более часов сна. Если ты находишься в неудобном автобусе или занимаешь среднее сиденье в самолете, выспаться может быть сложно. Поэтому при составлении маршрута особое внимание удели именно своему сну, который должен быть вписан в расписании. Если ты знаешь, что из-за смены часовых поясов у тебя может сбиться график, старайся учитывать разницу и медленно подстраивайся под новый режим дня.

Не бери лишний бокал

Употребление алкоголя легко может приводить к обезвоживанию и симптомам похмелья, но этого можно избежать, если убедиться, что ты пьешь достаточно простой воды. Однако это не уменьшит удара по иммунной системе — после принятия алкоголя твое тело становится более восприимчивым к развитию бактерий. Единственное, что ты можешь сделать в такой ситуации — ограничить употребление алкоголя.

Увлажняй

Кстати о воде: даже без алкоголя твой организм может испытывать состояние дегидратации, например, из-за воздуха пониженной влажности в самолете. Это также увеличивает риск заражения вирусами, потому что только увлажненные дыхательные пути не пропускают микробов. В то же время повышенная влажность тоже не идеальная атмосфера для твоего организма: пот не испаряется и не позволяет телу охлаждаться. Это значит, что тебе нужно проявлять особую осторожность с гидратацией тела, иначе ты рискуешь заработать головные боли, головокружение и общую усталость. Избегай кофеина в поездке и чаще выбирай продукты с высоким содержанием воды — фрукты и овощи.

Контролируй питание

Соленая пища может также обезвоживать твой организм, а чересчур жирная еда отнимает слишком много времени на переваривание. Точно так же, как ты ощущаешь перепады настроения из-за голода, на тебя влияет и сахар. Излишнее употребление продуктов с углеводами и сахаром нарушает состояние сахара в крови, что приводит к неприятным последствиям. Постарайся сосредоточиться на еде, которую легче переваривать, избегай сахара, соли и углеводов. Сбалансируй рацион фруктами, овощами, орехами и цельнозерновыми продуктами и слушай свое тело.

Не допускай стресс

Даже поездка в аэропорт может оказаться нервным событием, не говоря уже о прохождении таможни или самом перелете. Любое избыточное напряжение организма, которое происходит на фоне джетлага, обезвоживания и повышенной физической активности, только увеличивает риск подхватить инфекцию. Постарайся уделить несколько минут на то, чтобы присесть в спокойном месте и собраться с мыслями. Попробуй простые способы медитации, а по прибытии в отель — несложные асаны, которые помогут снизить напряжение в спине.

Готовься заранее

Лучший способ остаться здоровой во время путешествия — позаботиться о себе задолго до поездки. Твое тело постоянно подвергается воздействию разных микробов, так что очень важно, чтобы иммунитет был сильным. Проверить состояние своего здоровья ты можешь самостоятельно, так же как и продумать план физических упражнений и рацион с достаточным количеством полезных элементов.