Курение и бодибилдинг — совместимые ли понятия?

Сигаретный дым — так ли он вреден для спортсменов?

В сигаретном дыме содержится чересчур много угарного газа. При вдыхании этого газа снижается количество кислорода в организме, который играет важную роль для спортсменов. В частности, за счет кислорода повышаются показатели выносливости. Однако, если бодибилдер увлекается сигаретами, то о выносливости не может быть и речи. Кроме того, уменьшается производительность мышц. Также из-за вредных веществ, содержащихся в угарном газе, может упасть зрение.

Курение и бодибилдинг: вред или польза?

У курящих людей наблюдается ухудшение работы дыхательной системы, а именно, затрудняется дыхание. Здоровые легкие в спорте очень важны. А из-за пренебрежения правилами здорового образа жизни могут развиться такие заболевания, как:

Бронхит.

Астма.

Рак легких.

Эмфизема.

Если курение привело спортсмена к вышеперечисленным болезням, то в тренажерном зале ему больше не место. Курящие бодибилдеры устают существенно быстрее, чем некурящие, и часто жалуются на «одышку». Даже если ты регулярно будешь заниматься весь месяц, а в выходные захочешь побаловаться, то буквально 2-3 сигареты в неделю разрушат все твои усилия.

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Влияние курения на сердечно-сосудистую систему бодибилдера

Сигаретный дым отрицательно влияет на сердце бодибилдера. Вредные частицы, входящие в состав сигарет (никотин, смола, цианид) «сжимают» сосуды, а кровь наполняют нехорошими микроэлементами. В результате этого повышается кровяное давление и уменьшается кровоснабжение мышц. У спортсменов, грешащих вредными привычками, сущестенно увеличивается нагрузка на сердце, а также повышается риск появления множества болезней.

Как выглядят костный скелет и мышцы курящих бодибилдеров?

Теперь ты знаешь ответ на вопрос «есть ли совместимость у бодибилдинга и курения?» Ответ: «Однозначно, нет!» И это доказано учеными.

Результаты исследований показали, что у курящих спортсменов риск получить перелом выше.

Из-за ослабленности мышечной ткани можно запросто получить растяжение. Вредные табачные вещества лишают организм витаминов, в особенности кальция. А этот элемент так необходим для костей. Из-за курения у спортсменов возникают следующие проблемы:

Кости становятся хрупкими, следовательно, организм после травм восстанавливается медленнее.

Ухудшается кровоснабжение внутренних органов.

Уменьшается количество питательных веществ, которые так необходимы спортсменам для развития костей, связок и сухожилий.

У атлетов вопрос о курении — самая оживленная тема. Ответ ты уже знаешь: «Сигареты вредят любому человеку, будь-то спортсмен или простой обыватель».

Негативное действие сигарет на организм:

Уменьшение выносливости и производительности (от этих показателей напрямую зависит наращивание мускул и формирование телосложения после тренировок.

Снижение устойчивости к стрессовым ситуациям.

Отмирание клеток, включая и мышечные.

Увеличение нагрузки на сердце.

Изменение показателей свертываемости крови и обмена веществ.

Таким образом, нагрузка на организм курящего спортсмена возрастает многократно! Никотин плохо влияет на очистку дыхательных путей, поскольку весь «сор» откладывается в легких и бронхах. Кроме того, резко снижается выработка тестостерона — гормона, регулирующего рост мускул. Эту вредную привычку нужно искоренять, так как она оказывает отрицательное влияние на бодибилдинг.

Заключение

Мода на здоровый образ жизни поглотила многих людей. Однако не каждый понимает, что эффект от тренировки в спортзале будет только если полностью отказаться от сигарет. Конечно, бросить курить за 1 день — практически невозможно. Но все-таки попытайся не травить свой организм никотиновым дымом хотя бы за 2 часа до и после тренировки. Если не соблюдать это условие, все старания окажутся напрасными. Помимо этого, курящие спортсмены должны придерживаться диеты, которая способствует синтезу тестостерона. Включай в свой суточный рацион куриное мясо, говядину, бобовые культуры, отруби, орехи, семечки. Эти продукты богаты цинком, который важен для роста мышц. Перечисленные продукты содержат множество витаминов и другие полезные для здоровья микроэлементы.

Здоровые накаченные мускулы и сигарета — несопоставимые понятия! Если ты хочешь профессионально заниматься бодибилдингом, быть обладателем красивых мускулов, тогда откажись от курения!

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