9 простых шагов на пути к коже вашей мечты

Всегда считалось залогом красоты — здоровая кожа. Все неудачи, потрясения, стрессы, недосыпы и еще много разных проблем, которые становятся «видны» на коже. Исходя из чего кожу можно назвать главным источником информации о том, как протекает жизнь. Несмотря на то, что было выпущено разными производителя косметики, кучу средств, не всегда удается подобрать что-то подходящее, с чем и следует разобраться. На помощь приходят косметологи, лечащие врачи и аптечные средства, домашние маски, народные рецепты, спорт, диеты. Все это требует более тщательного рассмотрения. Можно выделить десять правил, соблюдение которых даст положительный результат. МедикФорум собрал правила, которые помогут получить кожу вашей мечты.

Правило №1. Вода-помощник кожи

И это действительно так. Главным источником, для здорового вида кожи является вода. В день необходимо выпивать как минимум полтора литра, как максимум два с половиной. Вода является помощником при переваривании пищи, также помогают выведению токсинов из организма человека. Вода является источником, для молодой кожи и в какой-то мере растворителем вредных веществ. Специалисты считают, что, выпив утром охлажденную кипяченую воду с долькой лимона:

•Стенки желудка очищаются от непереваренных остатков пищи, •Взбадривается организм, •Уменьшается аппетит, •Насыщается организм витаминами. Не стоит путать, что водой являются спиртные напитки, чаи, сладкие напитки.

Правило №2. Правильное питание

Правильное питание — это в какой-то мере диета. Для более правильного составления такой диеты необходима консультация специалиста. Достаточно будет составления плана питания специалистом два месяца и запомнив все нюансы научиться составлять самому пациенту разрабатывать такой план. Для начала необходимо изучить тип кожи. Если же кожа относится к жирной, то продукты, которые содержат большое количество жиров и углеводов лучше исключать из рациона, так как они способствуют выделению кожного сала, но в то же время такие продукты подойдут для сухой и раздраженной кожи.

Для того, чтобы сосуды не расширялись следует избегать продуктов соленых, перченых, спиртных напитков. При недостатке коже витамина «А», она начинает шелушиться, становится сухой. Такой витамин содержится в молоке, яйцах, рыбьем жире. При недостатке витамина «В2» кожа становится жирной и подвержена пигментации.

Правило №3. Пилинги

Пилинг необходим коже для омоложения и освежения. Для процедуры используют специальные средства, скрабы. Такая процедура проводится не реже двух раз в неделю, дабы не нанести коже вред. Средства можно приобрести не только в косметических магазинах, но и сделать их в домашних условиях. Следует учитывать на какой тип кожи будет наноситься средство.

Правило №4. Правильный уход за кожей

Самым важным моментом является очищение кожи от косметики, пыли, различных загрязнений. Поэтому вечером необходимо уделять время для очистки кожи. Для увлажнения кожи необходимо использовать теплую воду, исключать попадание горячей воды. После умывания необходимо наносить на кожу крема, для успокаивания, увлажнения (в зависимости какой крем наносится).

Правило №5. Занятие спортом

Занятие спортом благотворно влияет не только на здоровье, но и на кожу. Улучшается кровообращение, выводятся из организма опасные токсины. Занимаясь спортом, кожа получает коллаген, который помогает избавиться от морщин и благодаря которому кожа становится гладкой, также вырабатываются специальные гормоны, которые предотвращают появление высыпаний, угрей.

Правило №6. Отказ от вредных привычек

Учеными давно доказано, что при употреблении алкогольных/спиртных напитков и курении организм стремительно быстро обезвоживается. От алкоголя кожа «тускнеет» и обвисает. На коже появляются варикозные расширения, мелкие морщинки, пигментные пятна и это недалеко все «преимущества» алкоголя, да и курения в целом.

Правило №7. Минимальное воздействие солнца

Следует помнить, что загар — это красиво, но длительное воздействие солнца на организм не является полезным для кожи, происходит увядание кожи.

Не стоит забывать, что длительное воздействие ультрафиолета на организм увеличивает риск онкологическими заболеваниями.

Правило №8. Избегание стрессовых ситуаций

Во время стресса, выделяются гормоны, которые меняют структуру кожи. Разрушается коллаген и появляются различного рода воспаления, так как повышается уровень роста кортизола. Кожа становится обезвоженной и выглядит усталой. Для того, чтобы предотвратить последствия стрессов, необходимо заняться йогов, начать релаксировать либо медитировать.

Правило №9. Увлажнение

Для замедления процесса появления морщинок, оздоровления и насыщения кожи необходимо ее увлажнять. Для этого рекомендуется на чистую кожу наносить, крема, маски, гели, спреи и тому подобное. Кожа нуждается в увлажнении и питании не только днем, но также утром, вечером и ночью. Состав таких средств помогает насытить кожу, восстановить водный баланс и при этом насытить роговой слой. Можно в домашних условиях сделать спрей, для этого необходимо смешать минеральную воду с травами, перелить во флакон с распыляющим дозатором. Такой спрей значительно увлажнит кожу. Правило №10. Сон Для здоровой кожи нужно выполнять не только уход, но также и высыпаться. Во время сна кожа отдыхает, клетки насыщаются необходимыми компонентами, за счет чего приобретает упругость, гладкость и здоровый вид, старые клетки заменяются новыми. Следует знать, что для восстановления организма и кожи необходимо 8 часов сна в сутки, если же возраст немного превышает восемнадцать лет, то сон должен быть около восьми — десяти часов в сутки. Для того, чтобы быть довольным своему внешнему виду необязательно использовать кучу косметики или маскировать это каким-нибудь другим способом. Для того, чтобы кожа выглядела отлично, достаточно следовать данным десяти правилам и результат не заставит себя ждать! Ранее ученые назвали четыре шага, которые делают людей счастливыми.