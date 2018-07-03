Простая гигиена: почему люди неправильно моют руки

Ученые из Министерства сельского хозяйства США опубликовали результаты эксперимента, согласно которым 97 процентов из 373 опрошенных неправильно моют руки во время приготовления мясных блюд. «Вечерка» узнала, каким правилам нужно следовать, чтобы защитить руки от вредных микробов.

Правила гигиены

Руки надо мыть обязательно с мылом, которое нужно брать столько, чтобы покрыть всю поверхность рук. Трите ладонь о ладонь и пальцами по ладони, совершая круговые и вращательные движения. Нужно также потереть тыльную часть кисти вращательными движениями ладони и пальцев. А пальцы нужно потереть не только с ладонной стороны, но с тыльной и боковой — между пальцев.

Кончики пальцев нужно тереть о поверхность ладони. Потом слегка пройдитесь под ногтями пальцами противоположной руки. Кроме того, нужно совершить несколько вращательных движений вокруг большого пальца, включая и его основание.

Мыть руки нужно минимум 30 секунд. Это поможет избавиться от микробов.

Сушить руки нужно тщательно — насухо, желательно бумажными полотенцами. Кроме того, эти же бумажные полотенца вам пригодятся, когда вы будете выходить из туалета — на дверной ручке скапливается большинство микробов; прикасаясь чистыми руками к ней, вы рискуете свести к минимуму все ваши усилия.

Когда нужно мыть руки

Список немалый.

· После туалета

· Перед готовкой и перед едой

· После прикосновения к сырому мясу

· После того, как вы чихнули или высморкались

· После контакта с животными (домашние питомцы тоже считаются)

· После поездок в общественном транспорте

· После уборки дома

· После ухода за больным человеком, а также контакта с его вещами или выделениями

· До и после обработки раны

КСТАТИ

Исследователи Колумбийского института в США пришли к выводу, что вредные химические вещества чаще всего атакуют иммунитет человека в быту. Их микрочастицы оседают на теле и через руки попадают в организм во время приема пищи. Если регулярно мыть руки, можно снизить уровень загрязнения организма опасными для здоровья микроэлементами.