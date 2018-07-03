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Что нужно делать для сжигания жира и набора мышечной массы
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Что нужно делать для сжигания жира и набора мышечной массы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Почему один человек толстый, а другой худой? Ответ на этот вопрос простой. Один ест больше калорий, чем тратит, а второй нет. Правильно питаться и худеть невозможно без правильного представления о самых элементарных вещах. У каждого человека, есть своя норма потребления калорий. Если человек ест больше, чем ему нужно, то постепенно эти лишние калории превращаются в жиры и откладываются в теле человека.
Во время голодания, организм действительно сначала начинает худеть, но жертвует мышцами. Сначала уменьшается их объём, а уже потом сжигаются жиры. Голодание быстро прекращается и человек снова возвращается к привычному питанию и быстро возвращает свой прежний вес. Причём в основном это жиры. Это означает, что выглядеть он будет с тем же самым весом хуже, чем до диеты. Посмотрите это классное и короткое видео, в котором простым языком объясняются основные принципы работы нашего тела, специально для тех, кто хочет сбросить вес! Ну и конечно для тех, кто хочет набрать мышечную массу.
ВИДЕО: Доходчиво о правильном питании для сжигания жира и набора мышечной массы
Все гениальное просто. Научитесь простым вещам и Ваше тело скажет Вам спасибо.
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