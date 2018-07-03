Простая разминка перед тренировкой

Дорогие друзья, сегодня мы покажем Вам комплекс упражнений, которые вы смело можете выполнять в качестве разминки перед основной тренировкой. Помним о том и никогда не забываем, мы никогда не пренебрегаем разминкой — это первое что должно быть перед вашей основной тренировкой. Благодаря разминке, ваше тело согреется, кровь начнёт более интенсивно двигаться, все механизмы придут в движение, все мышцы начнут согреваться.

Эта разминка — предотвратит дальнейшие травмы. Никогда не начинайте тренировку сразу с каких-то силовых упражнений, интенсивных упражнений. Разомнитесь хорошо — это может быть обычная суставная гимнастика, так же это может быть кардио тренажёр, если он у вас есть. Если его нет дома, то есть очень классные упражнения которые мы вам сегодня покажем, вы разогреетесь достаточно хорошо.

Что мы с вами сегодня будем делать:

Прыжки с махами рук и ног Приседания

Выпады с поворотом корпуса

Подъём коленей

Выпады с приседаниями и разворотом

Растяжка бедра

Эти упражнения выполняйте перед любой тренировкой. Вы можете выбрать какое-то одно, два упражнения, можете выполнять их все. Если будете выполнять их все, не делайте большое количество повторений, что бы у вас хватило сил.

Если выбираете какое-то одно или два упражнения, то делайте по 20, 30 раз, прочувствуйте что вы согрелись и приступайте к основной тренировке.

Понятное дело, что когда вы тренируетесь летом потратить нужно будет меньше времени на разминку потому что тепло. Ну а если зимнее время, для того что бы согреться нужно потратить больше сил, энергии, что бы потом не было травм.

Тренируйтесь друзья, занимайтесь спортом, разминайтесь, растягивайтесь. Это всё делает наше тело красивым, подтянутым, эффектным, здоровым. Здоровый человек, который тренируется, который правильно питается, который ведёт хороший, здравый образ жизни, его можно узнать из толпы, тот кто постоянно ведёт активный образ жизни.

Будьте здоровы, пусть удача всегда будет с вами, пусть ваш дом будет полон любовью, позитива и хорошего настроения каждый день 24 часа в сутки.

Да прибудет с вами сила!