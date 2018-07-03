7-дневная программа тренировок, которая рассчитана на 2 месяца

Когда у Вас есть чёткий план действий на неделю вперёд, забивать голову мыслями о том, как я буду тренироваться завтра уже не нужно. Поэтому мы подготовили для Вас полноценную 7-ми дневную тренировку. Занимайтесь по этой программе в течении 2-х месяцев и Ваши знакомые и родственники будут приятно удивлены Вашему преображению. Ну что, поехали!

1 День:

1. Пресс. 2 подхода по 35; 2. Приседания. 3 подхода по 30; 3. Поднятие гантелей перед собой: 3 сета по 10 раз. Это же упражнение можно делать с одной гантелей; 4. Поднятие ног в положении лежа. 3 подхода по 25.

2 День:

1. Отжимания. 3 подхода по 10 раз; 2. Сведение гантелей над головой: это упражнение делаете стоя, четыре сета по 10 раз; 3. Прыжки на скакалке. 5 минут; 4. Приседания с гантелями: четыре сета по 15-30 раз; 5. Выпады с гантелями: четыре сета по 10-12 раз.

3 День:

На третий день тренировок делаете перерыв, отдыхаете.

4 День:

1. Пресс. 3 по 30; 2. Отжимания. 3 по 15; 3. Планка — упор лежа. 1.5 минуты; 4. Подъем гантелей на бицепс: делаете 4 сета по 10-12 раз.

5 День:

На пятый день тренировок делаете перерыв, отдыхаете.

6 День:

1. Планка — упор лежа. 1.5 минуты; 2. Подъемы на носки с гантелями в руках: делаете пять подходов по 20-40 раз. Если физических сил достаточно, то можете делать это упражнение с рюкзаком с весом или же выполнять упражнение на одну ногу; 3. Подъем ног в положении лежа. 3 раза по 25.

7 День:

1. Отжимания от пола: ноги кладете на диван. Делаете 3 подхода по 10 раз. При этом, первый подход выполняете до отказа. Перерыв между сетами должен быть 1 минута; 2. Пресс. 3 раза по 20; 3. Приседания с гантелями: делаете семь подходов по 10-20 раз.

Внимание: Перерыв между всеми указанными упражнениями, кроме тех, где время перерыва указано, составляет три минуты. Будьте всегда стройными и красивыми, а мы Вам в этом поможем!