Как убрать жир с рук: 5 полезных советов

Примечательно то, что упражнения для мужчин абсолютно не подходят женщинам. Мужские тренинги направлены больше на наращивание мускул. Если вы будете заниматься по такой методике, то накаченные мышцы под слоем жира и кожи сделают ваши руки еще объемнее. Наверняка, вы не к этому стремишься!

Совет №1

Если вам надоели полные руки и другие проблемные зоны, тогда пересмотрите свой режим питания. Возможно есть нарушения мышечно-жирового баланса. Чтобы нормализовать питание, попробуйте уменьшить объем жирной, жареной и мучной пищи. Сделайте упор на полезные продукты: свежие фрукты и овощи, нежирную рыбу и мясо. Ограничивайте потребление соленых продуктов и соли в пище. Также стоит перейти на дробное питание, то есть на 5-6 приемов пищи небольшими порциями в день.

Совет №2

На руки, в особенности внутреннюю их часть, меньше всего приходится физической нагрузки. Поэтому ваша задача — пересмотреть также свой режим дня. У вас должно оставаться время на спорт (1,5-2 часа в день).

Совет №3

Отличной идеей будет записаться в бассейн. Плавание не только укрепляет весь организм, но и способствует похудению. По возможности, запишитесь на аквааэробику — она приведет в тонус мышцы рук.

На занятиях плаванием работают все 100% мышц тела, так что это гарантирует сжигание жира на руках и других частях тела.

Заодно вы укрепите здоровье и будете закаленной!

Совет №4

Не задумывались ли вы о танцевальной аэробике? Она содержит эффективные упражнения для сжигания жира и развития мышц. Благодаря аэробике вы обретете красивые очертания, поскольку жир будет уходить равномерно со всего тела. Кроме того, вы получите положительный заряд энергии, хорошее настроение и высокую самооценку!

Совет №5

Выполняйте упражнения на похудение рук. Делайте их каждый день или 4-5 раз в неделю, только регулярно. На тренировку уходит не более 15 минут в день. Также следите за дыханием, оно должно быть ровным и спокойным.

Примеры упражнений: Поднимайте руки до плеч и сгибайте в локтях до 90 градусов (30 раз).

Поставьте ноги на ширине плеч, опускайте корпус вниз приблизительно на 80 градусов, не сгибая спину. Поднимайте прямые руки до уровня плеч.

Станьте ровно, ноги находятся на ширине плеч. Поднимайте руками гантели в стороны до уровня плеч (30 раз).

Следуйте этим советам и вас ждет успех!