Что такое глэминг?

Глэминг, а именно так называют моментальный загар, сначала получил признание Голливуда, а теперь доступен большинству обычных женщин по всему миру. Процедура длится всего 10–15 минут, а результат проявляется на коже мгновенно.

Чтобы получился ровный и красивый загар, косметолог наносит на кожу специальный спрей, который содержит пигмент дегидроацетон. Не пугайтесь этого термина! Спрей полностью натураленый и не наносит вреда коже. Именно этим глэминг отличается от множества похожих процедур. Экстракт тростникового сахара вступает в реакцию с компонентами кожи и стимулирует ее потемнение — для этого хватает одной процедуры. Глэминг не вызывает аллергии, кожа даже получает дополнительную защиту от преждевременного старения.

Перед процедурой нужно принять душ и очистить тело при помощи скраба или пилинга, удалить лишние волоски. Чтобы моментальный загар лучше держался, специалисты советуют первые 8 часов после сеанса не принимать душ и не использовать спиртовые лосьоны. Эффект от процедуры держится до 8 дней, но загар исчезает не сразу, а постепенно, равномерно.

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