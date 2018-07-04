Боди-балет — что это?

Это упрощенная версия классического направления, не требующая хореографической подготовки. Конечно, за основу взят классический балет, к которому мы привыкли, но многие движения упрощены и менее трудозатратны. Боди-балет подходит для новичков в хореографии. Чаще всего упражнения выполняются у станка и зеркал.

Один из неоспоримых плюсов — получение возможности контролировать свое тело, ощущать свои способности, приобретение пластики и грации. В боди-балете выполняются упражнения, нацеленные на выработку равновесия и ощущения пространства, растяжку и укрепление мышц. Во время тренировок выполняются классические па, укрепляющие позвоночник, фиксирующие хорошую осанку. В результате занятий тело становится изящным, грациозным, но сильным и подтянутым.

Эта разновидность фитнеса родилась уже в 21 веке в США. Примечательно, что боди-балет зарождался в России, а именно в Москве, как направление из смеси балета и пилатеса.

Кому подойдет

Для занятий боди-балетом нет ограничений ни в возрасте, ни в физической подготовке. Он подходит как для взрослых, так и для детей. Обычно тренировки проходят под классическую музыку и действуют расслабляюще, что помогает снять физическое и эмоциональное напряжение.

Часто в боди-балет приходят девушки и женщины, мечтавшие в детстве стать балеринами. Так исполняются детские мечты, достигается гармония. Занятия не только помогают приобрести гибкость, осанку, но и способствуют похудению и поддержанию стройности фигуры.

Первое занятие проходит в виде знакомства с балетом, новички учатся работать у станка и постигают базы. С течением времени занятия будут становиться сложнее и насыщеннее.

Помимо новичков, боди-балет может стать полезным и для танцоров со стажем, как отличная классическая танцевальная и тренировочная база. Хороши эти занятия и для людей, которым физиологически не подходят силовые упражнения и кардионагрузки, но есть необходимость тренировать мышцы.

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По праву считается, что занятия балетом не наращивают мышцы. В данном направлении фитнеса идет их серьезная проработка и появляются контуры и рельеф. При этом нет кардио-перегрузки, зато появляется выносливость к нагрузкам, что отлично подходит для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подходят занятия и людям после травм и сросшихся переломов, когда к привычным упражнениям возвращаться противопоказано. Также медики рекомендуют боди-балет при нарушениях опорно-двигательного аппарата и лишнем весе. Травмирование при таких занятиях сведено к нулю.

Похудение

Боди-балет делает фигуру более гармоничной, при этом тело обретает пластичность, динамичность и изящность. Тренировки способствуют похудению, приводят тело в тонус, заставляя мышцы работать автоматически.

Осанка вырабатывается и поддерживается уже неосознанно, с помощью укрепленных в ходе занятий мышц. Темп и интенсивность тренировки активно сжигают жировые отложения в организме.

Если придерживаться правильного питания, значительного результата в похудении можно достичь за 1-2 месяца.

Занятия помогают прорабатывать рельеф пресса, икр, ягодиц — наиболее проблемных зон при борьбе с лишним весом. Уходят жировые накопления в области талии и бедер. Тренировки по боли-балету предлагают многие современные фитнес-центры.

Режим тренировок

Для занятий отлично подойдут эластичные брюки или лосины, топ и чешки. По желанию (но не обязательно) можно надеть и танцевальный купальник. Главное, чтобы одежда была удобной и не стесняла движений.

Для хорошего результата занятия проводятся дважды в неделю и чаще. Особенно эффективно посещать занятия с утра. С течением времени нагрузка будет расти, поэтому нужно прислушиваться к своему организму, и, в случае дискомфорта, сообщать об этом тренеру. Это поможет скорректировать нагрузки и получить от занятий результат и удовольствие.

Обычно занятие длится около 1 часа, при этом начинается урок с разминки, переходит в основную часть, а оканчивается растяжкой.

Результаты занятий

Самым главным результатом является обретение уверенности в себе, собственной грациозности. Женщины начинают чувствовать свое тело, его способности, обретают женственность. После занятий фигура приобретает более четкие контуры и рельефы, уходит полнота, подтягиваются все группы мышц.

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