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Как живут шизофреники
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Как живут шизофреники 

Рамблер 2 часа назад
Большинство людей, слыша слово «шизофрения», вспоминают героев книг или фильмов, страдающих этим заболеванием. Между тем, среди нас живёт довольно много людей, у которых в той или иной степени проявляются симптомы недуга. Давайте узнаем несколько фактов о шизофрении.
1. Примерно 1% населения страдает шизофренией.
2. Если один из родителей имеет болезнь, то у ребёнка она проявится с вероятностью 25%.
3. Явные признаки шизофрении встречались у многих гениальных людей, например, у писателей Гоголя и Джойса, художников Ван Гога и Врубеля.
4. При шизофрении слуховые галлюцинации неотличимы от действительности. Фраза, сказанная самим больным или кем-то поблизости, может надолго застрять в сознании.
5. Агрессия при шизофрении встречается не так часто, как принято думать. Напротив, среди больных буйных людей гораздо меньше, чем среди здоровых.
6. Болезнь неизлечима, но благодаря приёму лекарственных препаратов сознание больного остаётся ясным.
7. Причины возникновения шизофрении до сих пор не выяснены.
8. Шизофреники устойчивы к разным видам шока (температурному, болевому).
9. Среди людей, привлекавшихся к уголовной ответственности, шизофреники составляют всего 3%. Остальные преступники — психически здоровые люди.
Женский форум3
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