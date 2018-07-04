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Рыбный педикюр привел к потере ногтей
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Рыбный педикюр привел к потере ногтей 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
В журнале JAMA Dermatology опубликовано сообщение о необычном случае онихомадезиса — выпадения ногтей. Заболевание развилось после посещения сеанса рыбного педикюра.
Процедура пилинга ног при помощи небольших тропических рыбок Gurra rufa в последние годы стала весьма популярной у посетительниц косметических салонов. Эти рыбки очень ценят человеческую кожу и обкусывают отслоившийся эпителий и огрубевшие участки кожи. Считается, что рыбки не только удаляют отмершие ткани и делают ноги гладкими, но попутно улучшают циркуляцию крови, уничтожают бактерий на коже и даже могут лечить псориаз и экзему.
Но в последние годы врачи обратили внимание, что аквариумы с гарра руфа могут становиться источником таких опасных инфекционных заболеваний, как вирусные гепатиты и ВИЧ. Инфекция попадает в воду, если педикюр проходит зараженный человек, а рыбки проявляют слишком большую активность и ранят кожу. Известно также, как минимум, о двух случаях заражения Staphylococcus aureus (бактериальная инфекция) и одном случае Mycobacterium marinum (грибковая инфекция) после проведения рыбного пилинга. Сегодня эта процедура запрещена в 10 штатах США и в Великобритании. В России никаких запретов и ограничений на рыбный педикюр нет.
20-летняя жительница Нью-Йорка невольно продемонстрировала еще одну потенциальную опасность, которой подвергаются любители пилинга с гарра руфа. В течение полугода после процедуры она потеряла все ногти на ногах — это состояние и называется онихомадезис. Точная причина развития болезни остается неизвестной, но врачи считают, что рыбки слишком сильно объели кожу вокруг ногтей девушки.
Врачи указывают, что людям, регулярно делающим рыбный педикюр, следует учитывать и такие риски.
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