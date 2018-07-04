Женщина едва не потеряла ноготь из-за рыбьего педикюра

После процедцры рыбьего педикюра американка едва не потеряла ноготь из-за развившегося онихомадезиса — деформации и отслоения ногтя. В ходе этой процедуры рыбки объедают мертвую кожу на ступнях. Необычный случай медики описали в журнале JAMA Dermatology.

На некоторых ближневосточных курортах популярны такие косметические процедуры как рыбий педикюр или пилинг. В них участвуют рыбки Гарра руфа (Garra rufa), относящиеся к семейству Карповых (Cyprinidae). Их родина — пресноводные водоемы Среднего Востока — Турции, Ирана, Ирака и Сирии. В ходе такого пилинга рыбки объедают омертвевшую кожу с ног пациенток.

Исследования процедуры не смогли доказать, насколько эта процедура полезна для здоровья, хотя есть свидетельства, что она может помочь при псориазе. В других работах ученые показывали, что рыбы могут стать переносчиками болезнетворных микробов от одного человека к другому. Из-за этого процедуру запретили в некоторых штатах США и странах Европы.

В новой работе медики описывают случай молодой женщины из Нью-Йорка, у которой после рыбьего педикюра появились проблемы с ногтем. У ее родственников никаких подобных проблем не возникало, а ее собственное здоровье в остальных аспектах не вызвало подозрений. Тем не менее, она обратилась к дерматологам с жалобами на продолжающийся уже полгода аномальный рост ногтей на ногах. Врачи диагностировали у нее онихомадезис, то есть заболевание, при котором основа ногтевой пластины приостанавливает рост и отделяется, что в итоге может привести к потере ногтя — в том случае, если онихомадезис не начать лечить.

«Мы не до конца уверены в механизме действия, но скорее всего причиной послужила нанесенная рыбами травма ногтевого матрикса — центра роста ногтя», — говорит автор статьи Шари Липнер из Корнеллского университета. Липнер утверждает, что это первый подобный случай, зафиксированный в научной литературе. Лечение пациентки прошло успешно, но для полного восстановления ногтя потребуется до 18 месяцев.

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