Упражнения Кегеля с шариками: как и зачем?

Упражнения Кегеля сами по себе могут принести много пользы для организма, а уж упражнения Кегеля с шариками — это то же самое, что и поход в тренажёрный зал!

Какие мышцы тренируют упражнения Кегеля с шариками?

Мышцы тазового дна и влагалища. Это те самые мышцы, которые девушки напрягают, когда поблизости нет туалета, а уже очень хочется. Это те самые мышцы, которые сокращаются во время оргазма. Из этого можно сделать два вывода о пользе упражнений Кегеля с шариками: во-первых, тренированное тазовое дно — хорошая профилактика недержания мочи, а во-вторых, укрепив эти мышцы, вы обретёте самые яркие сексуальные ощущения, о которых только могли мечтать.

Зачем делать упражнения Кегеля с шариками после родов?

Во время беременности и родов тазовое дно претерпевает огромные нагрузки, мышцы растягиваются, органы опускаются. И вернуть им былой тонус после родов как раз и помогают упражнения Кегеля с шариками.

Экспертное мнение:

Мария Назарова , врач-гинеколог: «Всё дело в улучшении кровоснабжения органов таза, а не в самих мышцах: приток крови улучшает снабжение органов кислородом, а, значит, оздоравливает их».

Как правильно выполнять упражнения?

Для того чтобы начать тренировать мышцы тазового дна, не нужны дорогие тренажёры, а достаточно купить те самые шарики, с которыми вы не будете расставаться в прямом смысле этого слова. Шарики, если вы только начинаете тренировки, лучше приобрести пластиковые — они легче и надёжнее. Если вы уже укрепляли мышцы тазового дна, то можно попробовать «продвинутый» уровень: металлические или каменные шары.

Как пользоваться шариками Кегеля (инструкция)

Тренировка тазовых мышц без инструктора заключается в попеременном сокращении и расслаблении этих мышц. Принцип не представляет ничего сложного для тех, кто хоть изредка занимался спортом. Вы ложитесь на кушетку и начинаете напрягать те самые мышцы, которыми удерживаете мочеиспускание, когда очень нужно в туалет. Сделав так раз 10, пробуйте ввести во влагалище шарик для упражнений.

Поднимать и опускать шарик, а также проделывать другие не менее удивительные штуки вы сможете потом, а сейчас просто введите. Если нужно, воспользуйтесь лубрикантом.

Для чего ещё нужны упражнения Кегеля с шариками:

подготовка тела к родам;

профилактика выкидышей;

быстрое восстановление размера влагалища после родов;

устранение аноргазмии.

Некоторые специалисты считают, что если тренировать мышцы тазового дна достаточно регулярно, то можно даже нормализовать гормональный фон. И если раньше у вас были проблемы с зачатием, то после тренировок их быть не должно.

Смотрите видео на тему как правильно выполнять упражнения Кегеля.