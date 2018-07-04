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Звёзды, страдающие анорексией
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Звёзды, страдающие анорексией 

Рамблер 2 часа назад
Мода на стройность так захватила человечество, что девочки чуть ли не с дошкольного возраста начинают худеть. В некоторых случаях стремление обрести изящные формы доводит модниц до трагедий. Представляем звёздных красавиц, которые истощили себя до неузнаваемости.
1. Лили-Роуз Депп, дочь актёра Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради. 19-летнюю девушку регулярно упрекают в чрезмерной худобе. Сама Лили-Роуз в интервью рассказал, что борется с анорексией и даже достигла некоторых успехов.
2. Тара Рид, актриса. Фанаты давно перестали узнавать любимицу на фото: 42-летняя женщина выглядит противоестественно и, похоже, уже нуждается в помощи врачей.
3. Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова. На большинстве фотографий 19-летняя девушка кажется пугающе худой, хотя сама отвергает все обвинения в анорексии.
4. Деми Мур, актриса. Деми стремится сохранить молодость, она фанатка пластической хирургии и ЗОЖ. Но несколько лет назад она заставила поклонников волноваться: после депрессии, вызванной разводом с Эштоном Кутчером, Деми катастрофически похудела. В конце концов её поместили в клинику с диагнозом «анорексия». К счастью, актриса победила недуг, и сегодня 55-летняя Деми выглядит восхитительно.
Женский форум
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