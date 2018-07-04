Звёзды, страдающие анорексией

Мода на стройность так захватила человечество, что девочки чуть ли не с дошкольного возраста начинают худеть. В некоторых случаях стремление обрести изящные формы доводит модниц до трагедий. Представляем звёздных красавиц, которые истощили себя до неузнаваемости.

2. Тара Рид, актриса. Фанаты давно перестали узнавать любимицу на фото: 42-летняя женщина выглядит противоестественно и, похоже, уже нуждается в помощи врачей.