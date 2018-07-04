7 случаев, когда нельзя терпеть боль во время секса

Иногда неприятные ощущения в нашей интимной области могут возникнуть в самый неподходящий и неожиданный момент, и вместо удовольствия от секса вы можете почувствовать боль, иди зуд, или жжение. И хотя иногда болезненные ощущения во время секса вполне безопасны (например, если вы решили попробовать какую-то новую технику — в этом случае достаточно просто прекратить попытки), иногда такого рода симптомы могут быть проявлениями заболеваний. И важно как можно скорее обратиться к врачуЕсли вы отметили у себя один из этих семи признаков, обязательно расскажите о нем врачу. И, разумеется, не надо никакого стеснения: ваше здоровье — самая важная вещь на свете. Берегите его.

Выделения из влагалища

Во время овуляции у многих женщин могут наблюдаться прозрачные, слегка мутноватые выделения — в достаточном объеме, чтобы вы обратили на это внимание. Такие выделения абсолютно нормальны. Но вот если жидкость сворачивается, если она выглядит комковатой или напоминает творог, скорее всего, речь идет о первых симптомах дрожжевой инфекции, которую вызывают кандиды — грибки, всегда присутствующие в организме женщины Их активность повышается под влиянием стресса, болезни, приема антибиотиков или стероидных препаратов. Кроме того, обильные выделения могут быть симптомов инфекций, передаваемых половым путем — поэтому важно сразу обратиться к врачу и начать лечение.

Зудящая сыпь

Воспаление и зуд наружных половых органов — это чаще всего аллергическая реакция. Причем аллергеном может быть все, что угодно — от отдушки вашего нового геля для душа до пота вашего партнера. Впрочем, причиной сыпи может быть и герпес. По разным оценкам, носителями этого вируса являются до 80% жителей земли, но проявляется он намного реже. Обратитесь к врачу, если заметили сыпь!

Жжение

Учащенные позывы к мочеиспусканию и чувство жжения во время процесса, скорее всего, вызваны инфекцией мочеполовых путей. Также это может быть цистит или вульводения — хроническая боль в вульве, которая может быть вызвана инфекцией (например, повторные вспышки дрожжей или кандидоз) или травмой. В любом случае, надо обязательно обратиться к врачу.

Мышечные спазмы

Если вы заметили, что в ответ на прикосновение к вашим гениталиями или попытку проникновения они сжимаются, это может быть признаком вагинизма. 6% женщин подвержены этому синдрому, при котором мышцы стенок влагалища непроизвольно сжимаются, делая проникновение почти невозможным. Причины вагинизма не известны до конца, однако чаще всего связаны с эмоциональным состоянием — например, воспоминаниями о бывшей ранее травме или тревожностью относительно предстоящего полового акта. В любом случае, стоит обратиться к врачу — от вагинизма существует лечение.

Кисловатый запах

Если ваш привычный запах сменился, став более кислым, это может быть признаком бактериального вагиноза, воспаления, вызванного разрастанием бактерий (обычно гарднерелла), обычно встречающихся во влагалище. Обычно этот симптом наиболее ярко проявляется после менструации или сразу после полового акта. Если вы заметили у себя что-то подобное, стоит как можно скорее обратиться к врачу.

Кровотечение

Причину легкого кровотечения можно отнести к различным факторам в зависимости от вашего возраста и здоровья. Менопауза или гормональный дисбаланс, гормональные контрацептивы, которые не совсем вам подходят — все это может стать причиной кровотечения. Но если вы заметили, что кровь выделяется только после секса, вам надо обязательно обратиться к врачу — это может говорить о проблемах с вашей шейкой матки, от ВПЧ до начинающегося рака. Кроме того, вагинальное кровотечение может сигнализировать о миомах матки (которые являются доброкачественными опухолями), воспалительных заболеваниях таза или внематочной беременности. В любом случае, вам надо как можно скорее обратиться к врачу.

Боль во время секса

Если вы чувствуете боль во время секса регулярно, надо обязательно обратиться к врачу: причиной могут быть кисты яичников, инфекции матки или фаллопиевых труб, рубцовая ткань от старых инфекций или хирургических операций, эндометриоз или фибромы. Все это слишком серьезные причины, чтобы откладывать визит к врачу. Ни в коем случае нельзя терпеть!