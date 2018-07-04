Почему в жару наваливается сильная усталость?

Организм испытывает перенапряжение и нарушение водно-солевого обмена.

«Усталость, апатия, снижение работоспособности говорит о том, что организму нужна помощь. В жаркое время это связано с перенапряжением системы терморегуляции и нарушением водно-солевого обмена, — отвечает врач-кардиолог высшей категории, действующий член Российского кардиологического общества Сергей Долгих . — Поэтому, когда из-за высокой температуры воздуха в теле начинает образовываться избыток тепла, наш организм включает защитные механизмы. Один из них — выделение пота, второй — снижение обмена веществ. С потом выводятся соли, и если человек пьёт мало воды, то могут развиться нарушения, например, судороги и аритмии.

Защитная реакция в виде снижения обмена веществ, которое приводит к уменьшению образования внутреннего тепла, — одна из причин усталости и апатии. Организм даёт понять, что нужно меньше двигаться в жару.

Чтобы облегчить это состояние, нужно больше бывать в прохладных помещениях, не выходить на жару с 10 утра до 16 часов вечера, носить головные уборы с полями и свободную одежду с длинными рукавами. Пить не менее двух литров обычной или минеральной воды (именно воды, а не кофе или лимонада — они не утоляют, а возбуждают жажду).

Самая уязвимая категория — это дети. Они могут заиграться и не заметить, что давно не пили. Обратите внимание, что если ребенок не сходил в туалет в течение 2-3 часов, скорее всего, у него начинается обезвоживание. Также особого внимания требуют пожилые люди. Из-за возрастных изменений рецепторов они могут не чувствовать жажды. И нужно следить, чтобы они часто и маленькими глоточками пили воду. Третья категория — офисные работники. Они сидят под сплитами, которые сушат воздух. А из-за высокой нагрузки просто забывают пить. Поэтому желательно на своём рабочем месте иметь яркую бутылочку или кружку с водой и, как только взгляд остановится на ней, делать несколько глотков».