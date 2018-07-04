Польза растяжки для женщин

Stretching — отдельное направление фитнеса, увеличивающее гибкость тела, не теряет своей актуальности.

Растяжка. Польза и вред. Виды

Выделяют три вида стретчинга:

статический;

пружинящий;

маховый.

В первом методе мышцы растягиваются, положение фиксируется на некоторое время, затем происходит возврат в исходную позицию. Статическая растяжка безопасна и рекомендована всем, даже новичкам.

Второй способ, динамический, заключается в последовательной смене упражнений, направленных на напряжение и расслабление мышц. Например, глубокие выпады с покачиванием таза вверх и вниз.

Маховый стретчинг или баллистический состоит из резких махов, растягивающих мышечные волокна с увеличением амплитуды. Выполнение строго под присмотром тренера.

Постоянные занятия, направленные на растяжку, оказывают положительное влияние на организм:

способствуют расслаблению и снятию мышечных зажимов;

нормализуют работу сердечно-сосудистой системы;

укрепляют мышцы и связки;

устраняют болевые ощущения в области позвоночника;

содействуют выпрямлению осанки;

тренируют гибкость;

наполняют энергией.

Для разминки рекомендуется выполнение динамического стретчинга, не влияющего на прочность и выносливость мышц. В заминке статическая растяжка позволит уменьшить риск получения травм. Спортсменам, занимающимся силовыми видами спорта, надо быть внимательнее в выборе упражнений. Высокоинтенсивные занятия, направленные на растяжение мышц, снижают силовые показатели. Совмещение сауны и стретчинга позволит свести негативные последствия к минимуму.

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Мужчинам нужно обратить внимание на растяжку позвоночного столба — висение на турнике. Для мышц ног отлично подойдет продольный и поперечный шпагаты. Эти методы полезны после силовой нагрузки и не скажутся на тугости мышечных волокон.

Противопоказания для занятий стретчингом:

травмы связок;

не до конца восстановившиеся переломы;

заболевания венозной системы;

проблемы в работе сердца;

острые боли в суставах, мышцах, позвоночнике.

Польза растяжки для женщин

Для девушек стретчинг имеет особое значение, ведь он способствует:

уменьшению менструальных болей;

регуляции цикла;

отсутствию синдрома предменструального напряжения;

развитию плавности и мягкости движений;

легкому протеканию беременности и родового процесса;

быстрому восстановлению после рождения ребенка;

борьбе с целлюлитом и жировыми отложениями в области ягодиц и бедер.

Польза для беременных девушек

Период беременности, важное время для каждой женщины, часто осложняется отеками, варикозным расширением вен, болями в области поясницы.

Для снятия этих симптомов, а также улучшения обмена веществ и устранения напряжения рекомендуется заниматься статическим стретчингом.

Повышение эластичности кожи — хорошая профилактика растяжек, связанных с быстрым набором веса. Полезны элементы, направленные на мышцы ног и таза, такие как шпагат, лотос, бабочка. Противопоказаны упражнения с исходным положением «лежа на спине». Перед занятиями необходима консультация врача.

Сильные и эластичные мышцы сделают протекание беременности комфортным и поспособствуют более быстрому процессу родов без разрывов и гипоксии плода.

Рекомендации начинающим

Упражнения на растяжку полезны для всех возрастов с любой физической подготовкой, в домашних условиях и в зале. Главное, чтобы тренировки приносили удовольствие. Несколько советов для тех, кто только начинает заниматься:

Правильное дыхание. Дыши размеренно, всей грудью. Перед упражнением делается вдох, во время выполнения — выдох. Без задержки и напряжения.

Статические движения. Избегай рывков, покачиваний и пружинящих движений — это более продвинутый уровень.

Удобная экипировка. Одежда не стесняет движения, хорошо тянется, обувь гнется и не скользит.

Техника. Для достижения максимальных результатов контролируй правильность выполнения упражнения, прислушивайся к ощущениям в мышцах. Движения медленные и плавные.

Разминка. Разогрей группы мышц, с которыми будет проходить тренировка, чтобы избежать повреждений.

Счет. Для контроля времени выполнения правосторонних и левосторонних упражнений используй мысленный подсчет секунд. Хорошо поможет приятная и мелодичная музыка.

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