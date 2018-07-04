Польза растяжки для женщин 

Stretching — отдельное направление фитнеса, увеличивающее гибкость тела, не теряет своей актуальности.
Растяжка. Польза и вред. Виды
Выделяют три вида стретчинга:
статический;
пружинящий;
маховый.
В первом методе мышцы растягиваются, положение фиксируется на некоторое время, затем происходит возврат в исходную позицию. Статическая растяжка безопасна и рекомендована всем, даже новичкам.
Второй способ, динамический, заключается в последовательной смене упражнений, направленных на напряжение и расслабление мышц. Например, глубокие выпады с покачиванием таза вверх и вниз.
Маховый стретчинг или баллистический состоит из резких махов, растягивающих мышечные волокна с увеличением амплитуды. Выполнение строго под присмотром тренера.
Постоянные занятия, направленные на растяжку, оказывают положительное влияние на организм:
способствуют расслаблению и снятию мышечных зажимов;
нормализуют работу сердечно-сосудистой системы;
укрепляют мышцы и связки;
устраняют болевые ощущения в области позвоночника;
содействуют выпрямлению осанки;
тренируют гибкость;
наполняют энергией.
Для разминки рекомендуется выполнение динамического стретчинга, не влияющего на прочность и выносливость мышц. В заминке статическая растяжка позволит уменьшить риск получения травм. Спортсменам, занимающимся силовыми видами спорта, надо быть внимательнее в выборе упражнений. Высокоинтенсивные занятия, направленные на растяжение мышц, снижают силовые показатели. Совмещение сауны и стретчинга позволит свести негативные последствия к минимуму.
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Мужчинам нужно обратить внимание на растяжку позвоночного столба — висение на турнике. Для мышц ног отлично подойдет продольный и поперечный шпагаты. Эти методы полезны после силовой нагрузки и не скажутся на тугости мышечных волокон.
Противопоказания для занятий стретчингом:
травмы связок;
не до конца восстановившиеся переломы;
заболевания венозной системы;
проблемы в работе сердца;
острые боли в суставах, мышцах, позвоночнике.
Польза растяжки для женщин
Для девушек стретчинг имеет особое значение, ведь он способствует:
уменьшению менструальных болей;
регуляции цикла;
отсутствию синдрома предменструального напряжения;
развитию плавности и мягкости движений;
легкому протеканию беременности и родового процесса;
быстрому восстановлению после рождения ребенка;
борьбе с целлюлитом и жировыми отложениями в области ягодиц и бедер.
Польза для беременных девушек
Период беременности, важное время для каждой женщины, часто осложняется отеками, варикозным расширением вен, болями в области поясницы.
Для снятия этих симптомов, а также улучшения обмена веществ и устранения напряжения рекомендуется заниматься статическим стретчингом.
Повышение эластичности кожи — хорошая профилактика растяжек, связанных с быстрым набором веса. Полезны элементы, направленные на мышцы ног и таза, такие как шпагат, лотос, бабочка. Противопоказаны упражнения с исходным положением «лежа на спине». Перед занятиями необходима консультация врача.
Сильные и эластичные мышцы сделают протекание беременности комфортным и поспособствуют более быстрому процессу родов без разрывов и гипоксии плода.
Рекомендации начинающим
Упражнения на растяжку полезны для всех возрастов с любой физической подготовкой, в домашних условиях и в зале. Главное, чтобы тренировки приносили удовольствие. Несколько советов для тех, кто только начинает заниматься:
Правильное дыхание. Дыши размеренно, всей грудью. Перед упражнением делается вдох, во время выполнения — выдох. Без задержки и напряжения.
Статические движения. Избегай рывков, покачиваний и пружинящих движений — это более продвинутый уровень.
Удобная экипировка. Одежда не стесняет движения, хорошо тянется, обувь гнется и не скользит.
Техника. Для достижения максимальных результатов контролируй правильность выполнения упражнения, прислушивайся к ощущениям в мышцах. Движения медленные и плавные.
Разминка. Разогрей группы мышц, с которыми будет проходить тренировка, чтобы избежать повреждений.
Счет. Для контроля времени выполнения правосторонних и левосторонних упражнений используй мысленный подсчет секунд. Хорошо поможет приятная и мелодичная музыка.
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