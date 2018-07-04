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Фейсфитнес. Упражнение «Струна». Делаем красивую осанку
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Фейсфитнес. Упражнение «Струна». Делаем красивую осанку 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Без хорошей осанки не возможно сохранить лицо молодым. Вместе с телеведущей Еленой Снитовской научимся делать простое и эффективное упражнение, которое формирует осанку. Делать его можно стоя, сидя, на ходу.
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Женский форум
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