Эффективность L-карнитина для похудения: миф или реальность?

Однако нужно смотреть правде в глаза. Несмотря на то что, L-карнитин рекламируют в качестве жиросжигателя, ученые относят его к средствам для пожилых людей, которым необходимо поддержание мозговой активности. Что-то тут не вяжется с эффективной добавкой для уменьшения веса.

Что представляет собой L-карнитин?

L-карнитин или левокарнитин относится к природным веществам, родственным витаминам группы В.

Главный источник L-карнитина в каждодневном меню обыкновенного человека — это, в первую очередь, мясо и молоко.

Причем здоровый организм самостоятельно вырабатывает нужное для процессов метаболизма количество L-карнитина.

Совокупные запасы L-карнитина в человеческом организме составляют около 20-25 г, наибольший объем из которых находится в скелетных мышцах. Основной функцией этого препарата является участие во внутриклеточном обмене энергией, а также перенос жирных кислот в митохондрии, где жиры превращаются в энергию АТФ. Левокарнитин словно кочегар закидывает жиры в топку организма. А, как известно, чем больше угля, тем быстрее едет паровоз. Проще говоря, L-карнитин на самом деле помогает расщеплять жировые клетки.

Сжигает ли L-карнитин жир?

По сути, это мягкий стимулятор функций центральной нервной системы и метаболических механизмов. В теории прием препарата в качестве спортивной добавки способен повышать общий уровень человеческой активности, косвенно влияя на медленное уменьшение массы тела. Но это лишь теоретически, на практике это еще не доказано.

Жаль, но эффективность стимулирующего действия L-карнитина на организм еще менее выражена, чем действие обыкновенного кофеина. К тому же ни в одном из многочисленных исследований не доказано, что прием таблеток или жидкой консистенции карнитина в больших дозах действительно воздействует на расщепление жира.

Недостаток L-карнитина в организме

Научно установлено, что недостаток L-карнитина в организме может быть причиной избыточного веса и ожирения. Подобная нехватка — это крайне редкий случай, в медицинской статистике говорится только об 1-м случае на 40-100 тысяч человек. Поэтому риск, что у тебя существует нехватка левокарнитина составляет ничтожные доли процента.

Обычно люди получают необходимый для нормального обмена веществ объем L-карнитина вместе с обыкновенной едой. Поэтому прием БАДа не дает какого-то дополнительного эффекта. В группу риска попадают вегетарианцы и веганы, так как в растительной пище левокарнитина нет.

Как правильно принимать левокарнитин?

Так как нет научных подтверждений тому, что L-карнитин эффективен как средство уменьшения массы тела, поэтому нет и оптимальных доз либо схем приема препарата. Но производитель данной добавки, как правило, рекомендует прием от 200 до 3 000 мг за полчаса до физических упражнений.

В некоторых источниках, наоборот, говорится о приеме л-карнитина вместе с обыкновенной едой для повышения процента его усвоения. Это более логичная информация, так как данный препарат не имеет мгновенного действия. Вещество скорее скапливается в тканях организма, вовлекаясь в метаболические процессы жиров только при необходимости.

Вред и побочное действие л-карнитина

Если верить доступной научной информации, прием добавки в виде капсул, таблеток либо жидкости не оказывает отрицательного воздействия на здоровые организмы. Специфические противопоказания по приему л-карнитина отсутствуют, однако препарат не советуют женщинам в период беременности.

Исключительно в особых случаях прием таблеток вызывает слабые аллергические реакции, тянущие боли в животе и тазу, нарушение нормальной работы ЖКТ, а также мышечную слабость. Кроме того, в литературе встречаются редкие случаи развития конвульсий и судорожных припадков, если постоянно увлекаться добавкой.

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Стоит ли принимать левокарнитин?

По теории препарат должен способствовать увеличению работоспособности при силовых и кардио-тренировках и, конечно, повышать их результативность вследствие оптимизации механизмов выработки энергии из подкожной жировой клетчатки и сохранения гликогенных запасов. Однако это не подтверждено научными исследованиями.

Проще говоря, реклама обманывает, продвигая спортивную добавку со спорными научными доказательствами. Абсолютно все продавцы раздувают преимущества любых БАДов и препаратов, так как от продаж напрямую зависит их собственный заработок. Что только не придумывают интернет-магазины спортивного питания, чтобы заманить покупателей:

“Без L-карнитина жиры не могут попасть в митохондрии для расщепления. В условиях нехватки карнитина человеческий организм не в состоянии расщеплять жир. Дефицит препарата может привести к слабости и замедлению роста мышц, увеличению размеров печени, а также другим серьезным проблемам. Поэтому л-карнитин является незаменимым ингредиентом для организма!”

Продавцы в целях рекламирования спортивных добавок утверждают, что при недостатке л-карнитина:

Снижается иммунитет.

Быстро наступает утомляемость.

Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушается метаболизм, следовательно, появляется избыточный вес.

Несмотря на то, что добавка для похудения определенно воздействует на метаболизм в организме и в какой-то степени улучшает его, применение данного вещества как жиросжигателя не даст желанного эффекта (скорейшего похудения).

Заключение

L-карнитин — это наиболее рекламируемая добавка для похудения из категории жиросжигателей. Однако наука отрицает ее эффективность в качестве средства для уменьшения массы тела. Преимущественно прием левокарнитина в капсулах или жидком виде может принести пользу только веганам, вегетарианцам и пожилым людям.

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