Как «сбавить» возраст за пару дней: способы омоложения от лифтинга до домашних масок

Известный косметолог рассказала Sobesednik.ru , как омолодить кожу и спасти ее от сухости и старения летом.

Лейла Роз, известный врач-косметолог в Москве и автор методики «Минус 10 лет за один сеанс», встретилась с Sobesednik.ru, чтобы рассказать свои бьюти-секреты. Она призналась, что самый часто задаваемый ей вопрос от знакомых и клиентов — как выглядеть моложе?

По словам косметолога, первый шаг к тому, что «сбросить» возраст — понять, что представляет собой старение:

— Старение — глобальный процесс, который не ограничивается чем-то одним, он проявляется в каждой черте и зоне лица. Поэтому продлить молодость можно только с помощью комплексного подхода: морщины, сухость, птоз (опущение верхнего века — прим. Sobesednik.ru) — каждая проблема требует индивидуального решения.

Поэтому для того, чтобы эффективнее бороться со старением, нужно прибегать к персонализованной методике омоложения. Врач должен провести качественную диагностику с помощью дерматоскопа — он анализирует состояние кожи по восьми параметрам. Это дает полное представление о том, что нужно конкретному клиенту. Затем составляется индивидуальная программа омоложения: методики подбираются таким образом, что омоложение происходит за один сеанс. Клиент выходит из кабинета и сразу видит результат, а уже через 10–14 дней проведенные процедуры дают максимальный эффект.

— А есть ли какой-то один способ омолодить кожу? Скажем, если клиент не хочет проходить длинный курс.

— Я очень люблю работать нитями — это эффективный способ омоложения. С помощью введения нитей мы стимулируем синтез волокон коллагена и эластина, они сплетаются в специальный каркас, который и поддерживает кожу. Со временем нити рассасываются естественным образом. Кожа при этом сохраняет упругость и тонус, овал лица выглядит подтянутым, уменьшаются провалы и морщины.

— Несмотря на то, что погода летом не всегда жаркая, кожа начинает сушиться сильнее. Как правильно ее увлажнять?

— Увлажнять кожу нужно круглый год, вне зависимости от сезона. Летом, в период повышенной солнечной активности, нужно действовать особенно интенсивно и комплексно: обеспечивать увлажнение снаружи и изнутри. Для внешнего увлажнения подойдут увлажняющие косметические средства.

Фото предоставлено пресс-службой Лейлы Роз В жару наиболее комфортны легкие сыворотки или гель-кремы, а также увлажняющие маски — их стоит наносить один-два раза в неделю. Косметика не достигает дермы, но прекрасно увлажняет эпидермис, поверхностный слой кожи. Для увлажнения изнутри подойдет биоревитализация: коктейли на основе гиалуроновой кислоты восстанавливают структуру кожи, делают ее более увлажненной и эластичной, избавляют от шелушения. Также необходимо соблюдать питьевой режим, выпивать 2–2,5 литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания.

— Можно ли сделать маску лица в домашних условиях?

— Домашних рецептов красоты масса — все зависит от особенностей кожи, проблемы и индивидуальных предпочтений. Мне очень нравится домашний пилинг с лимоном, особенно эффективно он работает с кожей после 40 лет. Для того, чтобы сделать пилинг, нужно взять вымытый лимон, разрезать пополам и приложить половинки к лицу. Затем нужно начать аккуратно массировать.

Если вы делаете такой пилинг впервые, то лучше начинать с двух-трех минут массажа раз в неделю, а затем постепенно увеличивать время массажа до пяти-семи минут. Если у вас сразу появилось жжение или покраснение, то нужно смыть лимонный сок прохладной водой.

Пилинг с лимоном сделает лицо более гладким, сияющим и ровным. После него стоит нанести крем по типу кожи.

— Почему стоит использовать именно лимон?

— Лимонная кислота, как и все фруктовые кислоты, работает как эксфолиант, то есть отшелушивает ороговевшие частички эпидермиса, стимулирует синтез коллагена и эластина. Это помогает уменьшить выраженность морщин, сделать кожу мягкой, улучшить цвет лица.

— И, конечно, самый актуальный вопрос: как позаботиться о коже на отдыхе летом?

— Для начала — помнить, что с незащищенной кожей можно находиться на солнце только 10–15 минут. В противном случае в коже увеличивается количество свободных радикалов — они разрушают волокна коллагена и способствуют образованию морщин.

SPF-фактор солнцезащитного средства должен быть 35–50 единиц в зависимости от типа кожи, наносить средство нужно за 30 минут до выхода на солнце. На степень защиты также влияет количество препарата: на лицо нужна одна чайная ложка крема, на тело — две столовые ложки. Важно наносить солнцезащитное средство легкими похлопывающими движениями, не растирая — тогда образуется защитная пленка от УФ-лучей. И, конечно, помнить про солнцезащитные шляпы и очки.