Спортивное питание. Спортпит: карнитин, протеин, гейнер и BCAA

Что такое BCAA, L-карнитин, протеин, гейнер и с чем их едят?

Следуя желанию похудеть, мы иногда бросаемся из огня да в полымя. Кто-то посоветовал перейти на спортпит для стопроцентного результата, и мы со всех ног несемся в магазин спортивного питания. Зашли — глаза разбегаются от ассортимента красивых баночек с бодибилдерами на этикетках и невиданных названий. Что пойдёт на пользу, а что деньги на ветер? «Чемпионат» разобрался, для чего нужны самые популярные виды спортивного питания и как его есть.

Протеин (изолят)

Гейнеры

L-карнитин

Жиросжигатели

Не забывайте, что спортивное питание нужно принимать в совокупности со спортивными нагрузками и диетой. Сами по себе жиросжигатели, гейнеры и прочие добавки работают редко, а если их применять и сидеть днями напролет в офисе, эффект может быть обратный ожидаемому. Будьте осторожны и внимательно изучайте инструкцию по применению препарата.