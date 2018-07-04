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Спортивное питание. Спортпит: карнитин, протеин, гейнер и BCAA
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Спортивное питание. Спортпит: карнитин, протеин, гейнер и BCAA 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Что такое BCAA, L-карнитин, протеин, гейнер и с чем их едят?
Следуя желанию похудеть, мы иногда бросаемся из огня да в полымя. Кто-то посоветовал перейти на спортпит для стопроцентного результата, и мы со всех ног несемся в магазин спортивного питания. Зашли — глаза разбегаются от ассортимента красивых баночек с бодибилдерами на этикетках и невиданных названий. Что пойдёт на пользу, а что деньги на ветер? «Чемпионат» разобрался, для чего нужны самые популярные виды спортивного питания и как его есть.
Протеин (изолят)
Гейнеры
L-карнитин
Жиросжигатели
Не забывайте, что спортивное питание нужно принимать в совокупности со спортивными нагрузками и диетой. Сами по себе жиросжигатели, гейнеры и прочие добавки работают редко, а если их применять и сидеть днями напролет в офисе, эффект может быть обратный ожидаемому. Будьте осторожны и внимательно изучайте инструкцию по применению препарата.
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