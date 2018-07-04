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Избавьтесь от лишнего жира на руках! Подборка классных упражнений для рук
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Избавьтесь от лишнего жира на руках! Подборка классных упражнений для рук 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Привет желающим избавиться от лишнего жира на руках!
Красивые руки — предмет гордости любой женщины. Но что делать, если при каждом взмахе вы ощущаете неловкость, если сами руки далеки от изящества, а движения лишены грациозности?
Всем нам хочется иметь стройные, подтянутые руки. Если у вас такая же проблема с руками, как у девушки на картинке, то вам не нужно объяснять, зачем нужны упражнения для красивых рук.
Целлюлит откладывается не только на бёдрах и ягодицах, «верхние конечности» — не исключение. Из-за этого многие женщины более тщательно продумывают свой гардероб, подбирая кофточки и футболки с удлинённым рукавом.
Сегодня вы узнаете, как сделать руки красивыми и изящными с помощью эффективных упражнений в тренажерном зале. Красивые руки — вполне достижимая цель при должном усердии и соблюдении рекомендаций.
Будьте красивыми и спортивными, а также делитесь упражнениями со своими друзьями!
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