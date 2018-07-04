Упругие ягодицы всего за 10 минут в день без похода в спортзал!

Ты не поверишь! Тренировки дома могут быть очень эффективными. Комплекс упражнений подходит как для новичков, так и для профессиональных спортсменов.

Чтобы ягодицы были привлекательными, а попа как у бразильской супер модели, нужно всего лишь раз в день выполнять следующий комплекс упражнений. Эта домашняя тренировка не требует специального инвентаря. Заниматься ты можешь в удобное для тебя время.

1) Косые выпады (по 15 повторений на каждую ногу)

2) Приседания с подъемом ноги в сторону (упражнение повторить 20 раз)

3) Выталкивание ноги вверх (повторить по 20-25 раз на каждую ногу)

4) Диагональные махи (повторить по 20-25 раз на каждую ногу)

5) Попеременные подъемы ног и рук (по 15 повторений на каждую сторону)

6) Ягодичный мостик (подъем таза вверх с положения лежа на спине — сделать 20 повторов)

Повторить весь комплекс упражнений 2— 3 раза. Будьте в форме!

ВИДЕО: Как накачать ягодицы дома