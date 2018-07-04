Пиво как бомба замедленного действия

Минфин , по данным «Коммерсанта», предложил ужесточить контроль за оборотом пива для борьбы с нарушениями при его производстве. Однако даже качественная пивная продукция далеко не безобидна для организма. Опрошенные «360» специалисты напомнили, что пиво ‐ это прежде всего алкоголь со всеми вытекающими, и рассказали о его неожиданных свойствах.

Испортить фигуру

Пиво могут начать маркировать как крепкий алкоголь. Пока пивовары спорят о необходимости нововведения, эксперты в области здоровья призывают помнить о последствиях злоупотребления пивной продукцией, и прежде всего это ожирение.

«Любой алкоголь — это значит, алкогольные единицы. Если это алкогольные единицы, это значит быстрые углеводы, которые имеют гликемический индекс. Поэтому те, кто злоупотребляют пивом, очень быстро набирают вес — не потому что там ячмень, солод и так далее, а именно потому что это алкогольный напиток. А алкоголь является быстрыми и легкоусвояемыми углеводами — такими, как сахар», — сообщила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Калорийная еда плюс быстрые легкоусвояемые углеводы — это, конечно, бомба замедленного действия, которая когда-нибудь взорвется

Марина Аплетаева

Кроме того, по ее словам, пиво всегда закусывают чем-то калорийным, что также негативно сказывается на физической форме человека.

Психиатр-нарколог, психотерапевт Евгений Бугацкий обращает внимание на не самые приятные изменения во внешнем виде мужчин-любителей пива, чья фигура со временем становится женоподобной. На это, по словам эксперта, влияет содержание в пиве растительного эстрогена — женского гормона.

«Повышается количество женского гормона в организме, отсюда и тело мужчины, употребляющего пиво, со временем начинает походить на более женскую фигуру, грушеподобную: большой живот, грудь увеличивается», — утверждает Евгений Бугацкий.

Отек Квинке и провалы в памяти

Марина Аплетаева рассказала, что пиво является высокоаллергенным напитком из-за содержащегося в нем ячменя.

«Бывает аллергия у людей на ячмень. Поскольку пиво — это ячменный напиток, солодовый напиток, соответственно, аллергия может быть и на пиво. Причем достаточно ярко выражается в покраснениях, высыпаниях на коже, вплоть до отека Квинке, поскольку ячмень, который используется для пива — это такой высокоаллергенный продукт», — сообщила Марина Аплетаева.

По словам Евгения Бугацкого, при злоупотреблении пивом возникают проблемы в работе пищеварительной системы, слизистой всего желудочно-кишечного тракта, «начиная с пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки». Часто развивается панкреатит, потому что идет нагрузка на поджелудочную железу. «Со стороны печени — токсический гепатит. Плюс гепатоцит замещает соединительная ткань, образуется так называемый алкогольный гепатоз печени. Что касается центральной нервной системы, само собой это и развитие энцефалопатии, то есть поражение коры головного мозга, и снижение интеллектуально-аналитических функций», — заявил Евгений Бугацкий.

В конце концов, по его словам, может «наступить алкогольный дефект личности», и это уже является переходом в третью стадию алкогольной зависимости.

Чрезмерное употребление любого алкоголя может привести к летальному исходу, в том числе и пива

Евгений Бугацкий

Он обратил внимание, что любители пива рискуют «заработать» энцефалопатию — поражения коры головного мозга.

«Вначале это могут быть снижение внимания, раздражительность какая-то повышенная, перепады настроения, депрессивные состояния в результате того же похмельного синдрома, который сопровождается депрессивным синдромом», — сообщил Евгений Бугацкий. По его словам, все это может привести к амнестическим состояниям — нарушениям и провалам в памяти.

Польза для организма

Несмотря на то, что специалисты единодушно говорят о вреде пива для здоровья, оно имеет и полезные свойства. По мнению врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, качественный и безалкогольный пивной напиток может стимулировать иммунитет. Это будет работать в случае употребления натурального пива без содержания консервантов.

По ее словам, секрет такого полезного воздействия заключается в пивных дрожжах, которые обладают имунностимулирующим действием.

«Само пиво с учетом пивных дрожжей — это напиток, который стимулирует иммунитет», — сказала Марина Аплетаева.

Она уточнила, что пивные дрожжи можно пить как добавку.