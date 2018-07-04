Профессиональный фитнес-тренер раскрыл секрет красивых ягодиц

Ты давно мечтала сделать бразильскую попу, но у тебя ничего не получается? Возможно, ты что-то делаешь не правильно! Прислушайся к советам профессионального фитнесс тренера и начни все сначала! Эти упражнения для изолированной работы на ягодичные мышцы быстро сформируют соблазнительную форму и стройное тело! В этом видео даются изолирующие упражнения на ягодичные мышцы. После основной тренировки, вы можете «шлифонуть» ваши ягодицы упражнениями, которые придадут упругость вашей попе.

Первое упражнение, подъемы таза из положения лежа, несмотря на свою простоту, прекрасно подтягивает ягодицы и укрепляет бедра. Кроме того оно менее травмоопасное по сравнению с другими упражнениями на ягодицы.

Следующее действие — суперсет, состоящий из двух упражнений, которые выполняются один за другим без перерыва: обратная гиперэкстензия и поочередный подъем ног на четвереньках. Обратная гиперэкстензия также прорабатывает ягодичные мышцы и бицепс бедра. Но кроме них, нагрузку получают и длинные мышцы спины. Чтобы нагрузить больше бицепс бедра, стоит сворачивать носки максимально вовнутрь.

Второе упражнение суперсета также способствует укреплению не только ягодичных мышц, но мышц задней поверхности бедра.

Заключительное упражнение — это отведение ноги назад на блоке (кроссовере). Оно также представляет собой изолированное упражнение для проработки ягодичных с акцентом на укрепление стабилизирующих мышц.

Посмотри основные рекомендации по выполнению этих несложных упражнений в видео. Правильные и грамотные рекомендации тренера плюс желание стать лучше — вот залог красивого тела! ВИДЕО: Как быстро накачать попу, изолирующие упражнения для ягодиц

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