Как бороться с варикозом на ногах? 

Красота ног — это залог привлекательности и здоровья. За любой частью тела нужно следить: делать тренировки, массажи, механотерапию, разные гимнастики. Для каждой девушки красота ее нижних конечностей особенно важна. С возрастом появляется варикоз и выступающие вены, что выглядит некрасиво. Во избежание таких неприятностей придумана гимнастика для ног. Она полезна всем, у кого сидячий образ жизни или слишком активный, у кого были травмы.
Упражнения из художественной гимнастики
Благодаря художественной гимнастике у спортсменок красивые ноги. Они подтянутые, ровные, гибкие. Еще с юного возраста с девочками занимаются профессиональные тренера, растягивают их и делают красивый выгиб стопы. Но можно ли приблизиться к идеалу в 20, 30, 40, а то и в 50 лет?
В сети есть множество видео гимнастики для ног от опытных спортсменок. Их тренировки состоят из двух обязательных этапов — разминка и растяжка. Вначале нужно разогреть тело. Для этого делают 7 упражнений:
Нужно стоять прямо, ноги на ширине плеч, носки разведены в стороны. Медленно приподнимаемся на носки, не сгибая коленей возвращаемся в начальное положение. Повторяем 20-30 раз.
Исходная позиция как в предыдущем упражнении. Нужно делать медленные приседания. 10-20 повторений.
Ложимся на спину, ладони под копчик, приподнимаем ноги на 40 градусов, делаем «ножницы».
Стоя на четырех конечностях, поднимаем и выпрямляем ноги по очереди. Делаем 20 повторов.
Выпады вперед с гантелями. 10-15 повторений на каждую ногу.
Бег на носочках.
Бег с высоко поднятыми ногами.
После разминки гимнастки делают растяжку. Есть 4 основных упражнения:
Сидим на полу, ноги сведены вместе, наклоны вперед. Лбом нужно достать до коленей, при этом спина максимально ровная.
Ноги расставлены. Наклоны в правую, левую сторону, по центру.
Лежа на спине обхватываем руками одно колено, подтягиваем к груди.
В положении стоя ноги расставляем максимально широко, делаем наклоны в стороны и центр.
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Положение ног в гимнастике отыгрывает важную роль. Если сделать большие перерывы между тренировками, то придется снова терпеть сильные боли при растяжке, и это будет длительный процесс. Для эффективности рекомендуется менять комплексы упражнений. Хорошие тренировки предлагают Ляйсан Утяшева, Юлия Барсукова, Анита Луценко, Алина Кабаева, Евгения Канаева и другие спортсменки.
Тренировка при варикозе
При варикозе нужно сначала посоветоваться с доктором насчет тренировок, сходить на специальную лечебно-профилактическую физкультуру. Там тренера подскажут и расскажут, как бороться с проблемой. Подобное заболевание проявляется по генетической предрасположенности, а также из-за малоактивного способа жизни. При появлении первых признаков варикоза рекомендуется делать легкие тренировки для профилактики.
Первые упражнения советуют делать еще лежа в постели. Главное, чтобы движения были нерезкими. Рекомендуется простой комплекс, похожий на гимнастику для ног для детей:
Потянуть носки на себя и в обратную сторону;
Повороты стоп;
Круговые движения.
На начальных этапах подобной гимнастики при варикозе вен на ногах будет достаточно. Советуют делать по 4-5 повторений, с каждым днем увеличивая нагрузку.
Далее переходим к усложненным упражнениям:
Разминаем шейный отдел. Повороты головы, круговые движения.
Работаем над плечами и руками.
Наклоны туловища в сторону.
Прогибы спины.
Приседания.
Махи.
Вращение ногой на весу.
Перекатывание с носка на пятку.
На полу тоже есть тренировки. Ложимся на спину, делаем «велосипед», «ножницы». Переворачиваемся на живот, поднимаем ноги. Сразу две или по очереди. Не стоит забывать про положение рук и ног в гимнастике. Желательно, чтобы конечности были натянуты и ровные. В начале тренировок придерживаться требований будет сложновато. Но со временем навыки выработаются.
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