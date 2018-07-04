3 самых эффективных упражнения от сутулости!

Всегда нужно следить за тем, как Вы ходите, занимаетесь и т.д., ведь именно с помощью правильной осанки можно выглядеть уверенно, гордо и убедительно, избежать болей в спине. В этой статье мы расскажем о том, как можно избавиться от сутулости раз и навсегда. В этом вам помогут нижеприведенные эффективные упражнения. Чем раньше начнете, тем действенней будет результат. Тянуть нельзя, потому что в позвоночнике могут развиться физиологические изменения.

Содержание

УПРАЖНЕНИЯ ОТ СУТУЛОСТИ

ПРИСЕДАНИЯ

«ПЛАНКА»

ВРАЩЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЯ ОТ СУТУЛОСТИ

ПРИСЕДАНИЯ

Для ровной поясницы

Встаньте спиной к стене (расстояние — 10 см).

Стопы поставьте на ширину плеч, прямые руки поднимите вверх.

Выполните приседание — когда коснетесь спиной стены, прижмите к ней поясницу, лопатки и плечи и опуститесь еще ниже, пока колени не образуют прямой угол.

Задержитесь на 30–60 секунд.

«ПЛАНКА»

Для крепкого пресса

Займите позицию, как при отжимании, обопритесь на предплечья.

Основной вес тела перенесите на руки.

Не теряя равновесия, согните левую ногу в колене и дважды потяните пятку к ягодицам.

Верните ногу в исходное положение, повторите с правой ноги.

Повторять 10 раз.

ВРАЩЕНИЯ

Для расправленных плеч

Возьмите полотенце, сверните в жгут.

Выпрямите спину, стопы поставьте на ширину плеч.

Вытяните руки перед собой и натяните полотенце так, чтобы руки были разведены как можно шире.

Поднимите руки и заведите назад так далеко, как можете.

Досчитайте до пяти.

Верните в исходное положение.

Повторите 5 раз.

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