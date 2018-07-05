Массаж для лица от морщин и подтяжки лица

Существуют различные профессиональные и домашние методики, которые позволяют как можно дольше сохранять молодость и красоту лица: это косметические кремы и сыворотки, аппаратные и инъекционные методики, всевозможные маски. Не менее эффективен массаж для лица от морщин и для подтяжки лица, который можно делать как в салонах красоты, так и в домашних условиях. Рассмотрим специфику и техники массажа

Чем полезен массаж

Массаж для улучшения эластичности кожи лица и от морщин и для подтяжки лица в домашних условиях можно начинать делать уже в возрасте от 25 лет. Конечно, внешних признаков увядания кожи еще практически нет, но начать профилактику возрастных изменений уже можно. Чем раньше вы начнете массаж, чем более регулярным он будет, тем дольше сохранится молодость, упругость и эластичность кожи, а также хороший тонус лицевых мышц.

Укрепляющий мышцы и улучшающий эластичность кожи массаж занимает всего 10 минут в день. Не обязательно делать его каждый день — можно 2-3 раза в неделю. Ежедневно можно делать легкий массаж (1-2 минуты), совмещая его с нанесением косметического крема.

Чем полезен массаж для лица от морщин и для подтяжки лица, который делают в домашних условиях?

· Массаж улучшает обменные процессы в эпидермисе, а из-за улучшения кровообращения клетки получают больше питательных веществ.

· Способствует укреплению мышц лица, что является хорошей профилактикой провисания кожи. Также кожа за счет укрепления мышц становится более подтянутой.

· При регулярном массаже заметно улучшается эластичность кожи.

· Контур становится более четким, спадает отечность.

· Улучшается цвет лица.

· Разглаживаются возрастные морщины, сглаживаются мимические складки.

Техники массажа

Техник косметического массажа лица очень много. У каждой своя специфика и методы воздействия на мышцы и эпидермис. Есть также многочисленные авторские методики. Классический косметический массаж, направленный на профилактику возрастных изменений, улучшение состояния кожи сочетает в себе такие техники, как поглаживание, постукивание, растирание, разминание, вибрацию, пощипывание. Есть техники, которые подразумевают точечное воздействие на кожу.

Правила проведения массажа

Кожа должна быть предварительно очищение от косметики и загрязнений. Желательно проводить массаж в положении лежа, чтобы максимально расслабиться. Самое важное — массировать кожу по массажным линиям. Распечатайте себе схему массажных линий, чтобы она всегда была у вас перед глазами.

Помните о том, что процедура подразумевает массирующие движения, а это значит, что на кожу нельзя давить или сильно нажимать — так вы можете ее растянуть. Движения должны быть плавные, мягкие, с использованием только подушечек пальцев.

Не трите сухую кожу: используйте легкое косметическое масло или крем, чтобы не растягивать ее. Массаж должен быть деликатным, расслабляющим. Ни в коем случае не должно быть неприятных или болезненных ощущений.

Особенно аккуратны будьте с зоной под глазами, поскольку кожа здесь очень нежная. Не надавливайте на нее и не растягивайте.

Базовые методики массажа

Обычно массаж начинается и заканчивается с поглаживания — ритмических скользящих движений подушечками пальцев и ладонями. Выполняйте эти движения медленно, плавно, равномерно. Не стоит сильно нажимать — поглаживание предназначено для разогрева кожи и подготовки к массажу.

На следующем этапе начинается растирание кожи круговыми движениями подушечками пальцев или всей ладонью. После растирания кожу начинают разминать двумя руками. Это, собственно, и есть сам массаж. Разминайте мягко, без сильного сдавливания кожи. Она должна стать розового цвета из-за притока крови.

Следующим прием самый активный — поколачивание. Кожу поколачивают кончиками пальцев обеих рук одновременно. Этот прием еще сильнее разогревает кожу, поэтому она должна покраснеть. Такая техника улучшает мышечный тонус, улучшает кровообращение в клетках кожи.

Еще один активный прием — вибрация. Его выполняют кончиками пальцев или всей ладонью. После этой техники опять следует поглаживание, которое успокаивает кожу и расслабляет мышцы.

Эффективен китайский точечный массаж для лица от морщин, для улучшения тонуса мышц и для подтяжки лица в домашних условиях.

Китайский точечный массаж

Считается, что специальная техника этого китайского массажа — воздействие на биологические активные точки — запускает процессы борьбы с возрастными изменениями. Массаж делается в сидячем положении.

· Ладони необходимо потереть друг о друга, чтобы они стали теплыми.

· Теперь необходимо разогретыми ладонями растереть лицо так, как будто вы умываетесь, глаза при этом должны быть закрытыми.

· Пальцами слегка надавите на закрытые глаза. Большими пальцами нажмите на точки во внутренних уголках глаз, указательными массируйте перегородку носа и середину лба.

· Кончиками пальцем похлопайте по щекам.

· Выдвинете нижнюю челюсть и надавите на область подбородка.