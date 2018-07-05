Ленивые диеты: как похудеть, лежа на диване

Лето уже наступило, а преданные жировые отложения так и не ушли? Избавиться от нескольких кило лишнего веса, кажется, так просто, но мешает один решающий фактор — лень. В нашем материале мы подобрали топ работающих диет и упражнений, которые не требуют особых усилий с вашей стороны!

Зачастую, преградой к обретению фигуры мечты становится банальная лень. И правда, большинство диет рассчитаны на то, чтобы вы полностью изменили рацион питания и повседневное расписание, добавив туда почасовой прием пищи и время для тренировок. Но, не все на это готовы. Именно для таких людей и придумали ленивые диеты и упражнения.

Топ-5 ленивых диет

Кефирная диета

Кефир— натуральный продукт, получаемый из цельного молока в процессе брожения, вызываемого кисло-молочными бактериями. В процессе сквашивания в кефире образуются ферменты, витамины и антибактериальные вещества, поэтому он работает как антиоксидант — улучшает внешний вид и даже продлевает молодость.

Суть диеты: В каждый из дней диеты необходимо выпивать 1,5 литра кефира и съедать дополнительный продукт (по одному в день). 1 день — 100 граммов отварной курицы 2 день — 100 граммов говядины 3 день — 100 граммов рыбы 4 день — 5 вареных картофелин 5 день — фрукты и овощи 6 день — разрешен только кефир 7 день — выход из диеты, к кефиру добавляется только минеральная вода без гада в большом количестве.

Длительность: не более 7 дней. Рекомендуется повторять не чаще одного раза в сезон.

Результат: минус 3-4 кг.

Огуречная диета

Огурцына 95% состоят из воды, содержат много клетчатки, и при этом не обладают высокой энергетической ценностью — всего-то 15 ккал на 100 г. Все это делает их незаменимым продуктом диетического питания.

Суть диеты: Основу этого варианта питания составляют огуречные салаты с зеленью и овощами, заправленные 1 ст. л. масла (оливкового, льняного или кунжутного), — для восполнения полезных жиров в организме. Важно: в салаты можно добавлять натуральные специи или пряные травы, но не соль. При этом огурцы должны составлять не менее половины всего объема приготовленного блюда.

Примерное меню: — Завтрак — нарезка (огурцы, капуста, зелень), ржаной хлебец; — Обед — нарезка (огурцы, морковь, зелень); — Полдник — нарезка (огурцы, зелень); — Ужин — нарезка (огурцы, помидоры, лук).

Длительность: 7 дней.

Результат: до минус 4 кг.

Гречневая диета

Гречневая диета— одна из наиболее полезных, простых и в то же время эффективных монодиет. Она подойдет для любителей гречневой крупы, ведь кроме нее на протяжении недели нельзя будет ничего кушать.

Суть диеты: Гречневая крупа готовиться без соли, специй и соусов. Добавления масла и молока тоже не разрешается. Употреблять новую порцию каши разрешается, как только вы этого захотите, но важно закончить прием пищи до 19 часов. Если голод вас не отпускает, то разрешается выпить стаканчик кефира с малой долей жирности.

Выход из диеты крайне важен, не стоит сразу набрасываться на любимые продукты, вводить в рацион их необходимо постепенно.

Длительность: 7 дней.

Результат: до минус 5 кг.

Водная диета

Начнем с того, что эта диета не заставляет вас всю неделю пить только воду. Только вот употребление твердой пищи запрещено. Все, что вы едите, должно быть в виде крем-супов и смузи.

Суть диеты: На голодный желудок следует выпивать стакан теплой воды. Перед приемом любой пищи за 30 минут выпивайте 250 мл (стакан) чистой воды. Можно есть смузи и супы из любых овощей и фруктов, а также кефир, соки (не из пакета!) и чай.

Длительность: 7 дней.

Результат: до минус 6 кг.

Уксусная диета

И вот, наконец-то, мы подобрались к самой ленивой диете из всех. Ее особенность заключается в том, что вам совсем не придется менять свой рацион или режим питания. Нужно лишь добавить в меню уксусный раствор.

Суть диеты: На протяжении всего периода похудения необходимо пить натуральный яблочный уксус, разведенный в воде. Правила приема: 2 чайные ложки яблочного уксуса разводятся в стакане теплой воды, который делится на три равных части и выпивается за 30 минут перед каждым приемом пищи.

ВАЖНО! Эта диета подойдет лишь тем, кто не страдает какими-либо заболеваниями желудка.

Длительность: 1 месяц

Результат: минус 5 кг.

Топ-5 ленивыйх упражнений

Упражнение 1: Обратные отжимания

Эффективное базовое упражнение, развивающее трицепс. Проще говоря — позволяющее подтянуть ваши ручки.

Исходное положение: Для выполнения данного упражнения необходимо повернуться спиной к дивану и упереться в него кистями рук на расстояние немного шире плеч. Вытянете ноги вперед и упритесь пятками в пол.

Техника выполнения: На вдохе опустите таз вниз, сгибая руки в локтях. На выдохе вернитесь в исходную позицию. Выполняйте 3 подхода по 15 раз.

Упражнение 2: Подъем таза вверх

Поднятие таза прекрасно нагружает большие ягодичные мышцы, дополнительно прорабатывает бицепсы бедер (мышцы задней поверхности). Убедитесь в том, что пальцы ваших рук направлены к пяткам; ступни ног и колени держите на ширине бедер. Плотно прижмите плечи и корпус к поверхности пола, слегка приподнимите носки, перенесите вес на пятки.

Исходное положение: Лягте, вытяните руки вдоль тела и прижмите их к дивану. Согните ноги в коленях и подтяните их как можно ближе к бедрам. Ступни ног и колени держите на ширине бедер. Плотно прижмите плечи и корпус к поверхности дивана, слегка приподнимите носки и сделайте упор на пятки.

Техника выполнения: Поднимите таз вверх так, чтобы корпус образовал прямую линию с бедрами. Достигнув верхней точки движения, максимально напрягите мышцы ягодиц. Сохраняйте это положение в течение 2–5 секунд. Опускайтесь вниз медленно в течение 1–2 вдохов, избегайте рывков и резких движений. Повторяйте это упражнение 15-10 раз 2-3 подхода.

Упражнение 3: Скручивание

Это упражнение — самая распространенная прокачка пресса. На поясницу при этом ложится минимальная нагрузка.

Исходное положение: Лягте спиной на диван и согните ноги в коленях под углом 90 градусов. Руки, сцепленные в замок, подложите за голову, а локти разведите в стороны.

Техника выполнения: Аккуратно без рывков начинайте поднимать плечи и подводите их к коленям. Из верхней точки медленно вернитесь в исходную позицию. ВАЖНО: в данном упражнении спина должна округляться. Именно в таком положении прямая мышца живота сокращается с наибольшей эффективность и отдачей. Выполняйте упражнение 3 повтора по 20-25 раз.

Упражнение 4: Супермен

Может название и вызывает улыбку, но это упражнение крайне эффективно для проработки и укрепления нижней части спины.

Исходное положение: Лягте на диван лицом вниз и вытяните руки вперед. Слегка приподнимите голову.

Техника выполнения: Напрягая мышцы спины, старайтесь отрывать ноги и грудь от дивана, как можно выше. Руки и ноги должны быть параллельны друг другу. Задержитесь в верхней точке на 2-3 секунды и медленно опустите ноги и руки обратно в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-15 раз.

Упражнение 5: Махи ногами лежа

Махи ногой в сторону лежа на боку — это несложное, но действенное упражнение для проработки ног и ягодиц.

Исходное положение: Лягте на правый бок и вытяните ноги. Обопритесь на локоть одной руки, а вторую поставьте перед собой на уровне живота. Она будет выполнять роль опоры. Убедитесь в том, что в этом положении вы можете сохранять равновесие и вам достаточно удобно.

Техника выполнения: Отведите левую ногу максимально вверх. Это должно происходить вертикально вбок. Не вперед и не назад — в бок. Правую нижнюю ногу можно немного согнуть для большей устойчивости. Верните ногу в исходное положение. Повторите требуемое количество раз и перевернитесь на другой бок. Выполняйте данное упражнение 3 подхода по 10-15 раз.

Вот в общем-то и все ленивые упражнения с самым доступным снарядом в мире — диваном. Выполнять их можно даже за просмотром очередного увлекательного фильма. А что вы думаете о домашних тренировках?