«Я тоже человек»: Татьяна Навка рассказала, чем расплачивается за стройную фигуру

Идеальная фигура Татьяны Навки и сложные позы, которые она принимает во время занятий йогой, неизменно вызывают восхищение подписчиков ее блога. Но бывают дни, когда олимпийская чемпионка недовольна собой.

«Тадам! Вы думали, я не ем сладкое! Думали, я всесильная! Нееееет! Я тоже человек! Я женщина, со своими слабостями! Но после, я себя мучаю и наказываю», — призналсь она.

«Охххх. Это рай на столе. Но в зале…надо трудиться…», «Татьяна, Вы молодец! Восхищаюсь», «Не верю, в лучшем случае вы съедите ягодки», — поддерживают звезду одни подписчики.

«В отпуске можно все)))))», «Расслабься и получи удовольствие», «Нельзя себя наказывать. Себя надо ЛЮБИТЬ», «От одного раза ничего не бывает», «Кушайте на здоровье, Татьяна, организм знает что ему надо», — соблазняют другие.

А какого подхода придерживаетесь вы?

Фото: instagram