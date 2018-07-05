Ещё
«Я тоже человек»: Татьяна Навка рассказала, чем расплачивается за стройную фигуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я тоже человек»: Татьяна Навка рассказала, чем расплачивается за стройную фигуру 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
43-летняя Татьяна Навка сорвалась со строгой диеты.
Идеальная фигура Татьяны Навки и сложные позы, которые она принимает во время занятий йогой, неизменно вызывают восхищение подписчиков ее блога. Но бывают дни, когда олимпийская чемпионка недовольна собой.
«Тадам! Вы думали, я не ем сладкое! Думали, я всесильная! Нееееет! Я тоже человек! Я женщина, со своими слабостями! Но после, я себя мучаю и наказываю», — призналсь она.
«Охххх. Это рай на столе. Но в зале…надо трудиться…», «Татьяна, Вы молодец! Восхищаюсь», «Не верю, в лучшем случае вы съедите ягодки», — поддерживают звезду одни подписчики.
«В отпуске можно все)))))», «Расслабься и получи удовольствие», «Нельзя себя наказывать. Себя надо ЛЮБИТЬ», «От одного раза ничего не бывает», «Кушайте на здоровье, Татьяна, организм знает что ему надо», — соблазняют другие.
А какого подхода придерживаетесь вы?
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Поклонники обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко Виктория Боня покорила миллиардера своим интеллектом: «Единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор» Мария Шумакова разочаровалась после свидания с иностранцем: «Русские мужчины! Что с вами не так?»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»53
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»112
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной18
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки6
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение