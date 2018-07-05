Женская история. Что ваша кровь может рассказать о вас

Вы можете понять, пора ли вам уже беспокоиться или подождать еще немного — просто посмотрев на свою прокладку или тампон.

Да, менструальные выделения — неплохой способ диагностики вашего здоровья. И совершенно не обязательно вести сложные вычисления и дневники. Вам достаточно просто знать, что для вас является обычным протеканием месячных, чтобы заметить малейшее изменение.

На что следует обратить внимание: количество тампонов или прокладок в день, интенсивность выделений и цвет.

Теперь обсудим, что является нормой, а что должно насторожить.

ЕСЛИ КРОВЬ ЯРКО-КРАСНОГО ЦВЕТА

Представьте: у вас месячные, вам нужно куда-то выбраться из дома надолго, и вы не знаете, какой запас брать с собой?

Если кровь ярко-красная — берите большой запас. Это означает, что месячные только начинаются, и дальше будет больше. В ближайшие дни.

ЕСЛИ КРОВЬ КРАСНОВАТО-КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА

Или темно-коричневая. С вами все в порядке, так и должно быть в конце месячных. Тампонов можно брать с собой меньше или использовать их облегченные варианты.

ЕСЛИ МЕСЯЧНЫЕ СТАНОВЯТСЯ СКУДНЫМИ

Когда вы привыкли к смене прокладок несколько раз за день, а в какие-то из циклов замечаете, что количество выделений уменьшилось, то у этого может быть несколько причин:

— Вы принимаете гормональные контрацептивы? Если да, и других побочных симптомов не наблюдается (головные боли, перепады настроения) — все в норме. Если есть упомянутая побочка, проверьтесь у врача, возможно, вам стоит сменить таблетки. Также стоит проверить щитовидную железу.

— Если дело не в гормональных препаратах, посмотрите на свой рацион. Скудные выделения могут быть при нарушении питания, диетах или ограничениях себя в еде.

ЕСЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ УСИЛИВАЮТСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМАЛЬНЫМИ МЕСЯЧНЫМИ

— Та же причина, что и выше, гормональные контрацептивы. Рекомендации те же.

— Вы только что поставили спираль? Это может приводит к усилению месячных или увеличению их продолжительности. Вам в любом случае нужно будет идти к врачу через 6 недель после установки спирали, не забудьте описать симптомы.

— Если ни одна из двух предыдущих причин к вам не относится, стоит заподозрить полипы или миомы. Большинство полипов проходят самостоятельно, а вот миомы требуют лечения. Самой вам не разобраться, так что вам одна дорога — к гинекологу, и не откладывая.

Врач также может попросить вас сдать анализы крови для выявления анемии.

ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ СГУСТКИ В КРОВИ

Это нормально для самых интенсивных дней кровотечения, или тех моментов, когда вы долго сидели за рабочим местом, а потом встали и вышли в туалет. Нет причин для беспокойства, пока сгустки не занимают по объему больше четверти одномоментных выделений.

Но если у вас крупные сгустки, а менструация сопровождается болью, обратитесь к гинекологу. Возможные причины: полипы, миомы, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), которому подвержены до 12% женщин.

ЕСЛИ МЕНСТРУАЦИЯ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СПАЗМАМИ

Во время месячных в организме вырабатываются химические вещества простагландины, заставляющие матку сокращаться и выталкивать из себя содержимое. Сильные спазмы неприятны, но нормальны. Ваш врач может выписать вам обезболивающие, но для начала необходимо убедиться, что под болью не скрывается более серьезное заболевание.

Так, сильными болями сопровождаются многие опухоли, синдром поликистозных яичников и эндометриоз.

Вот почему самолечением заниматься нельзя: грелкой или аспирином вы можете вызвать серьезную кровопотерю, не экспериментируйте над собой!

ЕСЛИ У ВАС НЕРЕГУЛЯРНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ

Нормальный цикл составляет от 28 до 35 дней. То есть, между менструациями проходит четыре-пять недель. Для девушек, впервые переживающих менструацию нормально первые несколько циклов иметь с заметным разбросом по времени, и с легкими кровотечениями в промежутках между циклами.

Но уже после года месячных, если они не набрали цикличность, стоит обеспокоиться об СПКЯ.

ЛЕГКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ ЦИКЛАМИ

Это могут быть сиптомы ЗППП, например, хламидиоза, либо реакция на гормональные котнрацептивы, или признак полипов. В любом случае, выяснить это достоверно способен только врач. А откладывать визит к нему — не стоит.