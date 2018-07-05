Как убрать морщины вокруг глаз: 6 лучших процедур

Содержание1. Лазерная биоревитализация2. Биоревитализация3. Фракционный лазер4. Химические пилинги5. Плазмолифтинг6. Инъекции филлеров и Ботокс

Морщины вокруг глаз появляются самыми первыми, ведь кожа в этой области очень тонкая, здесь очень мало потовых и сальных желез, которые отвечают за увлажненность кожи. Эти морщины — не всегда показатель возрастных изменений, ведь глаза активно участвуют в мимике, а потому морщины могут появиться и у молодых девушек. Самый эффективный способ борьбы с морщинами вокруг глаз — салонные процедуры. Рассмотрим лучшие из них.

1. Лазерная биоревитализация

Безинъекционные методики, и лазерная биоревитализация в частности, рекомендованы молодой коже. Когда морщины только закладываются и кожа еще сама справляется с возрастными изменениями, нет необходимости в более интенсивных методиках. Это не болезненная, а достаточно комфортная процедура, и эффект виден уже после первого сеанса.

Сама процедура заключается в нанесении геля гиалуроновой кислоты и обработке кожи лазером, под действием которого клетки поглощают ее. Поскольку никакого серьезного воздействия на кожу нет, то ни покраснений, ни шелушений после процедуры нет.

Курс безинъекционной лазерной биоревитализации обычно составляет от 3 до 7 процедур. Для зрелой же кожи со сформированными морщинами эта процедура не столь эффективна: она сделает кожу более увлажненной, сияющей, как бы отдохнувшей, но морщины как таковые не уберет. Для зрелой кожи более эффективны инъекционные методики, например, та же биоревитализация.

Совет!

Не только аппаратные методики позволяют насытить кожу гиалуроновой кислотой. Кремы и сыворотки с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой проникают в глубокие слои эпидермиса и помогают сделать кожу более ровной, увлажненной.

2. Биоревитализация

После 35 лет для коррекции морщин можно попробовать полноценную биоревитализацию — введение гиалуроновой кислоты подкожно. В этом возрасте уменьшается содержание в клетках собственной гиалуроновой кислоты, поэтому ее запасы нужно восполнять. Микроинъекции гиалуроновой кислоты и «коктейлей» на ее основе восстанавливают водный баланс кожи, стимулируют дерму на синтез собственной гиалуроновой кислоты, делают кожу более ровной и гладкой.

Биоревитализация особенно эффективна при мелкоморщинистом типе старения, когда из-за обезвоженности кожи и тонкой подкожно-жировой клетчатки (это характерно для худощавых женщин) появляется сетка мелких морщин.

Факт!

Многие молодые девушки (до 30 лет) делают биоревитализацию для профилактики старения. Однако это совершенно не целесообразно, поскольку молодая кожа сама справляется с выработкой гиалуроновой кислоты. В качестве профилактики старения более эффективно защищать кожу от солнца, правильно питаться и пить больше чистой воды.

3. Фракционный лазер

Лазерное омоложение позволяет сократить глубину морщин вокруг глаз, стимулировать процесс образования клетками коллагена, сделать кожу более гладкой. Методика основана на воздействии на кожу лазерного луча, который точечно создает высокую температуру, что вызывает микроповреждения кожи. Лазерное воздействие стимулирует усиленную регенерацию кожи и образование новых клеток, за счет чего кожа начинает активно обновляться.

Полный эффект проявляется после курса процедур — обычно это 3-5 сеансов. После лазерного омоложения кожа выглядит более здоровой, молодой, улучшается ее микрорельеф. Из недостатков: процедура может быть болезненной, после требуется период реабилитации (могут быть отеки, повышенная чувствительность кожи, покраснения, зуд), имеются противопоказания. В области вокруг глаз процедура более болезненна, поскольку кожа очень тонкая, а потому воздействие лазера ощущается сильнее.

Важно!

Перед тем, как сделать первую процедуру, взвесьте все «за» или «против». Если у вас высокий болевой порог, то, вероятно, вам лучше выбрать другие, менее болезненные процедуры. Рассчитывайте на то, что от одного сеанса лазерного воздействия полноценного эффекта вы не увидите, а потому вам придется пройти несколько сеансов для полного обновления кожи.

4. Химические пилинги

Как правило, срединные химические пилинги не наносят на кожу вокруг глаз, поскольку они слишком агрессивны для такой нежной области. Но некоторые пилинги косметологи используют для проработки и этой зоны: например, это пилинги на основе молочной кислоты (имеет увлажняющие свойства) и гликолевой (омолаживающее действие). Курс таких пилингов способствует устранению мелких и уменьшению глубоких морщин вокруг глаз. Обратите внимание, что такие процедуры делают только в условиях салона красоты.

Факт!

Одна из самых распространенных причин преждевременного появления морщин — обезвоженность кожи. Чтобы не допустить этого, пейте больше воды. Совет банальный, но 2 литра чистой воды в день — то, что действительно нужно вашей коже, чтобы не она пересыхала.

5. Плазмолифтинг

Для достижения максимального эффекта лазерное омоложение можно сочетать с плазмолифтингом — инъекциями собственной плазмы крови. В плазме содержатся тромбоциты и факторы роста. Первые способствуют ускорению регенерации кожи, поэтому плазмолифтинг рекомендуют сочетать с лазерным воздействием — он помогает коже быстрее восстанавливаться в период реабилитации; вторые стимулируют фибропласты — клетки, которые вырабатывают новые волокна эластина и коллагена.

Сам по себе плазмолифтинг не столь эффективен против глубоких морщин, но в сочетании с лазерным воздействием после курса процедур можно увидеть выраженный эффект: это и в целом улучшение состояния кожи, и заметное уменьшение глубины складок в уголках глаз.

Совет!

Защищайте глаза очками в период наибольшей солнечной активности. С хорошими очками вам не придется щуриться на солнце, а стекла с SPF-защитой уберегут глаза и кожу от солнечного излучения.

6. Инъекции филлеров и Ботокс

Филлеры представляют собой препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые используют для восполнения недостатка подкожно-жировой клетчатки. Филлеры как бы заполняют складки кожи, тем самым выправляя их. Однако что касается области вокруг глаз, здесь есть важные нюансы.

Во-первых, это касается расположения морщин. Филлеры можно использовать, если это морщины в уголках глаз — то есть «гусиные лапки». Если морщины расположены под глазами, между костью и глазом, то филлеры лучше не использовать, поскольку это может привести к серьезным побочным эффектам. Важно и то, что работа с областью вокруг глаз — достаточно сложная процедура, поэтому лучше обращаться не к косметологам в салоны красоты, а к врачам-косметологам медицинских центров и центров врачебной косметологии. Так, например, из-за неправильной коррекции филлерами носослезной борозды в области нижнего века могут образоваться плотные валики (это происходит из-за смещения филлера). Такой побочный эффект может потребовать серьезного лечения.

Если маленькие морщинки образовались из-за фотостарения (избыточного пребывания на солнце без защитных средств), а также из-за неправильного образа жизни (курение, частые недосыпы), то имеет смысл решить проблему лазерной шлифовкой, а также процедурами, направленными на борьбу с обезвоживанием кожи.

Если «гусиные лапки» образовались из-за слишком подвижной мимики (а это и есть главная причина), то более оптимальным способом борьбы считается Ботокс: в эту область Ботокс вводится поверхностно, поэтому процедура малоболезненная, а кроме того она минимизирует мышечные сокращения, которые и вызывают глубокие морщины. Если же использовать филлер без Ботокса, то высока вероятность того, что из-за активного сокращения мышц он быстро разрушится.

Комментарий экспертаДоктор Илья Рейтер, дерматолог

— Какие косметические средства и процедуры наиболее эффективны для борьбы с морщинами вокруг глаз?

Из всех кремов от морщин, особенно морщин вокруг глаз, самыми эффективными с точки зрения научных данных считаются кремы с ретиноидами, особенно с одной его формой — третиноином. В результате исследований доказано, что кремы с третиноином (это как и обычные косметические кремы, так и профессиональные, используемые только специалистами) эффективны для уменьшения глубины морщин. Никакие другие косметические кремы с омолаживающим эффектом не имеют подтвержденных научных данных. Поэтому кремы с третиноином — единственные, которые я могу рекомендовать для борьбы с морщинами вокруг глаз.

Может возникнуть вопрос: если формы витамина А так эффективны, почему не все используют такие кремы? Дело в том, что кремы с ретиноидами часто вызывают раздражение и покраснения при первом использовании. Большинство людей сразу же бросают использование такого крема, хотя коже требуется время, чтобы привыкнуть к ретиноидам и начать принимать их без раздражения.

Что касается аппаратных процедур против морщин вокруг глаз, то я могу рекомендовать фракционное омоложение. Фракционный лазер показывает хорошие результаты: он помогает уменьшить глубокие морщины вокруг глаз и убирает мелкие. Фракционный лазер эффективен и для обработки кожи век, и для общей шлифовки лица.

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