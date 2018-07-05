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Увеличение силы удара при помощи дворовых брусьев
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Увеличение силы удара при помощи дворовых брусьев 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Сила удара характеризует физическую подготовку спортсменов, занимающихся боевыми искусствами. Для ее развития требуется много времени. Наработать сильный удар без специальных упражнений нельзя. Самое эффективное из них — занятие на брусьях.
Тренировка мышц
грудные мышцы;
трицепс;
плечевые мышцы.
Описанное упражнение способствует быстрому набору мышечной массы и рельефных форм. Руки и тело становятся твердыми и выносливыми, благодаря чему повышаются физические возможности спортсмена.
Смежное упражнение, рекомендуемое для увеличения силы мышц, — отжимания от пола. Они закрепят эффект, полностью прокачав верхний отдел корпуса.
Разминка
Непосредственно перед тренировкой проводится разминка. Указанный этап — обязателен. Занимаясь на брусьях, спортсмен использует собственное тело в качестве нагрузки. Несмотря на это, риск получения травмы достаточно велик.
10-минутная разминка сведет к минимуму вероятность растяжений и повреждения мышечных тканей.
Разминочный этап включает:
махи руками;
повороты и наклоны корпуса;
отжимания.
Цель разминки — проработать мышцы, используемые в процессе дальнейшей тренировки.
Занятия на брусьях
Развитие силы удара отличается от стандартной тренировки по набору мышечной массы. Главное упражнение — прыжки на брусьях. С его помощью руки привыкнут к мощным толчкам, и научатся формировать сильный удар.
Техника выполнения следующая:
принимается положение в упоре на брусьях с выпрямленными руками;
делается легкий прыжок вверх с перемещением на 10-15 сантиметров вперед;
действие повторяется до максимальной нагрузки.
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Когда руки устанут, проводятся стандартные отжимания на спортивном снаряде. После выполнения допустимого количества повторений, принимается положение в упоре лежа. Задача спортсмена — выполнить максимальное количество отжиманий.
Система написана для одного подхода. Чтобы добиться результата, необходимо повторить действия не менее трех раз ежедневно.
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