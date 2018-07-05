Увеличение силы удара при помощи дворовых брусьев 

Сила удара характеризует физическую подготовку спортсменов, занимающихся боевыми искусствами. Для ее развития требуется много времени. Наработать сильный удар без специальных упражнений нельзя. Самое эффективное из них — занятие на брусьях.
Тренировка мышц
грудные мышцы;
трицепс;
плечевые мышцы.
Описанное упражнение способствует быстрому набору мышечной массы и рельефных форм. Руки и тело становятся твердыми и выносливыми, благодаря чему повышаются физические возможности спортсмена.
Смежное упражнение, рекомендуемое для увеличения силы мышц, — отжимания от пола. Они закрепят эффект, полностью прокачав верхний отдел корпуса.
Разминка
Непосредственно перед тренировкой проводится разминка. Указанный этап — обязателен. Занимаясь на брусьях, спортсмен использует собственное тело в качестве нагрузки. Несмотря на это, риск получения травмы достаточно велик.
10-минутная разминка сведет к минимуму вероятность растяжений и повреждения мышечных тканей.
Разминочный этап включает:
махи руками;
повороты и наклоны корпуса;
отжимания.
Цель разминки — проработать мышцы, используемые в процессе дальнейшей тренировки.
Занятия на брусьях
Развитие силы удара отличается от стандартной тренировки по набору мышечной массы. Главное упражнение — прыжки на брусьях. С его помощью руки привыкнут к мощным толчкам, и научатся формировать сильный удар.
Техника выполнения следующая:
принимается положение в упоре на брусьях с выпрямленными руками;
делается легкий прыжок вверх с перемещением на 10-15 сантиметров вперед;
действие повторяется до максимальной нагрузки.
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Когда руки устанут, проводятся стандартные отжимания на спортивном снаряде. После выполнения допустимого количества повторений, принимается положение в упоре лежа. Задача спортсмена — выполнить максимальное количество отжиманий.
Система написана для одного подхода. Чтобы добиться результата, необходимо повторить действия не менее трех раз ежедневно.
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