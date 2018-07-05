Неподтвержденные наукой мифы о бицепсе

О степени развития мышечной системы часто судят по внешнему виду бицепса. Это не очень объективный критерий, тем не менее, бицепсы играют важнейшую роль в формировании фигуры. Для того, чтобы накачать бицепс, придется потратить много времени и сил. Будет достаточно обидно, если усилия окажутся напрасными. Если устранить из своей тренировочной программы факты, основанные на данных мифах, то успех гарантирован.

Чтобы накачать бицепс, нужно качать только бицепс

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Стремление посвящать каждую тренировку исключительно бицепсу не ускорит процесс, более того, такая целеустремленность приведет к обратному результату. Подходящие или неподходящие условия для роста мышц в организме определяются гормональным фоном, для высвобождения нужных гормонов необходимо задействовать крупные группы мышц, в первую очередь спину и ноги. Даже если тебя интересует только красота бицепса, тренировки должны включать в себя базовые упражнения, именно поэтому желающим накачать бицепсы всегда рекомендуют приседать.

Если использовать тренажеры и блоки, то бицепс накачается быстрее

Сгибания и разгибания рук на тренажерах очень эффективны, но основой удачной программы являются все-таки базовые упражнения с весом собственного тела. При работе на блоке в работу часто включаются вспомогательные мышцы, бицепс теряет часть нагрузки, эффективность занятия падает. Что касается изолированных упражнений, они предназначены для программ продвинутого уровня, в самом начале тренировок они будут неуместными.

Чем больше вес — тем скорее накачается бицепс

Огромный вес снаряда не гарантирует быстрый прирост мышечной массы, напротив, непосильно тяжелый вес снижает продуктивность занятия, нередко делает упражнения на бицепс опасными. Вес должен быть таким, чтобы при работе с ним нагрузка шла на нужные мышцы, а техника выполнения упражнения была безупречной.

Если ты чувствуешь, что делаешь технические ошибки, значит, вес снаряда нужно уменьшить как минимум на 10%.

Бицепсы можно накачать отжиманиями

Отжимание — это одно из лучших упражнений, но если углубиться в анатомию человека, то мы поймем, что оно прокачивает вовсе не бицепс, а трицепс и грудные мышцы. При регулярном выполнении отжиманий бицепсы действительно становятся немного больше, но увеличение обусловлено не увеличением мышечной массы, а интенсивным притоком крови. Эффект будет слабо выраженным и очень кратковременным.

Тренировать бицепс и трицепс нужно в конце тренировки

Авторы и сторонники этого мифа исходят из того, что бицепс и трицепс — это маленькие мышцы. Действительно, большая часть программ строится по принципу тренировки мышц от самых крупных к более мелким. Такую стратегию нужно использовать, если человек заинтересован в равномерной проработке всего тела — начать с жимов, приседаний и других упражнений для крупных групп мышц, в конце тренировки переходя к небольшим мышцам — пресс, бицепс и другие. Но есть стоит задача прокачать именно бицепс, то упражнения на него нужно выполнять сразу же после разминки, пока тело переполнено энергией. В конце тренировки к любому человеку приходит упадок сил, на последних упражнениях невозможно выложиться так же сильно, как на первых.

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