Как накачать бицепс на скамье Скотта?

Скамьей Скотта называют скамейку, конструкция которой ориентирована на выполнение упражнений на руки, особенно на предплечья и бицепсы. Такое устройство имеется в каждом тренажерном зале, поэтому при желании накачать бицепс нужно научиться правильно использовать скамью Скотта.

Работа на тренажере Скотта имеет целый ряд преимуществ:

Изолированная проработка бицепса, вся нагрузка приходится именно на эту мышцу;

Возможность тренироваться без подстраховки и помощников;

Отсутствие необходимости выполнять движения корпусом;

Быстрое увеличение силы и объема бицепса;

Минимальная нагрузка на запястья;

Возможность выполнения огромного количества упражнений в разных вариациях.

Техника работы на скамье Скотта не является сложной, однако, в ней можно допустить несколько ошибок. Для правильного использования тренажера нужно следовать этим рекомендациям:

Перед работой на тренажере нужно выставить высоту спинки, чтобы она обеспечивала удобное расположение рук. Ладони должны смотреть вперед и слегка наклоняться внутрь, руки нужно расположить на скамье параллельно друг другу, чтобы подмышки упирались в отведенную для них выемку на скамье;

Для того, чтобы принять исходное положение, нужно убедиться в прямом положении спины и с силой упереться ногами в пол. Все упражнения будут выполняться из такой позиции;

Выполнение упражнения начинается на вдохе, нужно плавно разогнуть руку в локте и опустить гриф, бицепс при этом максимально растягивается. Далее на выдохе следует поднять гриф, чтобы бицепс максимально сократился. Данное движение должно выполняться исключительно за счет силы бицепса, смещение нагрузки говорит о неправильной технике выполнения упражнения;

В момент пикового напряжения нужно задержаться на несколько мгновений, сохраняя высокий уровень нагрузки. После этого рука плавно возвращается в исходное положение.

Качать бицепс на скамье Скотта можно в огромном количестве вариаций, самые эффективные из них — это сгибания со штангой, гантелью или гантелями, молотковых и обратные сгибания рук.

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При выполнении любого упражнения важно соблюдать несколько правил:

В нижней точке рука не должна полностью разгибаться;

Предпочтительно использование EZ-грифа, это уменьшает нагрузку на запястья и делает работу более комфортной;

Работать должен только бицепс, другие части тела пребывают в неподвижном состоянии и не получают нагрузки;

Локти должны быть плотно прижатыми к скамейке;

Опускать вес нужно медленно, без рывков;

В верхней точке упражнения бицепс не должен расслабляться, напротив, он должен прийти в максимальное напряжение;

Нельзя сгибать кисти в верхней точке, это приведет к боли после тренировки;

Все упражнения выполняются с весом, который позволит правильно выполнить 8-12 повторов.

Все упражнения на бицепс подразделяются на односторонние, при которых руки работают поочередно, и двусторонние, когда руки работают одновременно.

Односторонние упражнения более предпочтительны, так как при их выполнении обе руки получают равную нагрузку. Недостаток двусторонних упражнений заключается в том, что более сильная рука будет брать на себя большую часть нагрузки, скорректировать этот момент практически невозможно.

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