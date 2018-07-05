Ещё
Как накачать бицепс на скамье Скотта?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как накачать бицепс на скамье Скотта? 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Скамьей Скотта называют скамейку, конструкция которой ориентирована на выполнение упражнений на руки, особенно на предплечья и бицепсы. Такое устройство имеется в каждом тренажерном зале, поэтому при желании накачать бицепс нужно научиться правильно использовать скамью Скотта.
Работа на тренажере Скотта имеет целый ряд преимуществ:
Изолированная проработка бицепса, вся нагрузка приходится именно на эту мышцу;
Возможность тренироваться без подстраховки и помощников;
Отсутствие необходимости выполнять движения корпусом;
Быстрое увеличение силы и объема бицепса;
Минимальная нагрузка на запястья;
Возможность выполнения огромного количества упражнений в разных вариациях.
Техника работы на скамье Скотта не является сложной, однако, в ней можно допустить несколько ошибок. Для правильного использования тренажера нужно следовать этим рекомендациям:
Перед работой на тренажере нужно выставить высоту спинки, чтобы она обеспечивала удобное расположение рук. Ладони должны смотреть вперед и слегка наклоняться внутрь, руки нужно расположить на скамье параллельно друг другу, чтобы подмышки упирались в отведенную для них выемку на скамье;
Для того, чтобы принять исходное положение, нужно убедиться в прямом положении спины и с силой упереться ногами в пол. Все упражнения будут выполняться из такой позиции;
Выполнение упражнения начинается на вдохе, нужно плавно разогнуть руку в локте и опустить гриф, бицепс при этом максимально растягивается. Далее на выдохе следует поднять гриф, чтобы бицепс максимально сократился. Данное движение должно выполняться исключительно за счет силы бицепса, смещение нагрузки говорит о неправильной технике выполнения упражнения;
В момент пикового напряжения нужно задержаться на несколько мгновений, сохраняя высокий уровень нагрузки. После этого рука плавно возвращается в исходное положение.
Качать бицепс на скамье Скотта можно в огромном количестве вариаций, самые эффективные из них — это сгибания со штангой, гантелью или гантелями, молотковых и обратные сгибания рук.
Блок похожие статьи
При выполнении любого упражнения важно соблюдать несколько правил:
В нижней точке рука не должна полностью разгибаться;
Предпочтительно использование EZ-грифа, это уменьшает нагрузку на запястья и делает работу более комфортной;
Работать должен только бицепс, другие части тела пребывают в неподвижном состоянии и не получают нагрузки;
Локти должны быть плотно прижатыми к скамейке;
Опускать вес нужно медленно, без рывков;
В верхней точке упражнения бицепс не должен расслабляться, напротив, он должен прийти в максимальное напряжение;
Нельзя сгибать кисти в верхней точке, это приведет к боли после тренировки;
Все упражнения выполняются с весом, который позволит правильно выполнить 8-12 повторов.
Все упражнения на бицепс подразделяются на односторонние, при которых руки работают поочередно, и двусторонние, когда руки работают одновременно.
Односторонние упражнения более предпочтительны, так как при их выполнении обе руки получают равную нагрузку. Недостаток двусторонних упражнений заключается в том, что более сильная рука будет брать на себя большую часть нагрузки, скорректировать этот момент практически невозможно.
Читать далее
Другие материалы по теме:
Как набрать мышечную массу дома за месяц?
Жиросжигание и укрепление мышц с помощью гирь в домашних условиях
Эффективный способ накачать пресс на фитболе
Fiteria: последние новости
Как убрать жир с рук: 5 полезных советов 6 упражнений, которые помогут убрать жир с колен Качаем мышцы в домашних условиях
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках7
«Русские мужчины! Что с вами не так?»171
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»91
Назван главный секрет обретения плоского живота6
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол9
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение