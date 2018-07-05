Как накачать бицепс на скамье Скотта? 

Скамьей Скотта называют скамейку, конструкция которой ориентирована на выполнение упражнений на руки, особенно на предплечья и бицепсы. Такое устройство имеется в каждом тренажерном зале, поэтому при желании накачать бицепс нужно научиться правильно использовать скамью Скотта.
Работа на тренажере Скотта имеет целый ряд преимуществ:
Изолированная проработка бицепса, вся нагрузка приходится именно на эту мышцу;
Возможность тренироваться без подстраховки и помощников;
Отсутствие необходимости выполнять движения корпусом;
Быстрое увеличение силы и объема бицепса;
Минимальная нагрузка на запястья;
Возможность выполнения огромного количества упражнений в разных вариациях.
Техника работы на скамье Скотта не является сложной, однако, в ней можно допустить несколько ошибок. Для правильного использования тренажера нужно следовать этим рекомендациям:
Перед работой на тренажере нужно выставить высоту спинки, чтобы она обеспечивала удобное расположение рук. Ладони должны смотреть вперед и слегка наклоняться внутрь, руки нужно расположить на скамье параллельно друг другу, чтобы подмышки упирались в отведенную для них выемку на скамье;
Для того, чтобы принять исходное положение, нужно убедиться в прямом положении спины и с силой упереться ногами в пол. Все упражнения будут выполняться из такой позиции;
Выполнение упражнения начинается на вдохе, нужно плавно разогнуть руку в локте и опустить гриф, бицепс при этом максимально растягивается. Далее на выдохе следует поднять гриф, чтобы бицепс максимально сократился. Данное движение должно выполняться исключительно за счет силы бицепса, смещение нагрузки говорит о неправильной технике выполнения упражнения;
В момент пикового напряжения нужно задержаться на несколько мгновений, сохраняя высокий уровень нагрузки. После этого рука плавно возвращается в исходное положение.
Качать бицепс на скамье Скотта можно в огромном количестве вариаций, самые эффективные из них — это сгибания со штангой, гантелью или гантелями, молотковых и обратные сгибания рук.
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При выполнении любого упражнения важно соблюдать несколько правил:
В нижней точке рука не должна полностью разгибаться;
Предпочтительно использование EZ-грифа, это уменьшает нагрузку на запястья и делает работу более комфортной;
Работать должен только бицепс, другие части тела пребывают в неподвижном состоянии и не получают нагрузки;
Локти должны быть плотно прижатыми к скамейке;
Опускать вес нужно медленно, без рывков;
В верхней точке упражнения бицепс не должен расслабляться, напротив, он должен прийти в максимальное напряжение;
Нельзя сгибать кисти в верхней точке, это приведет к боли после тренировки;
Все упражнения выполняются с весом, который позволит правильно выполнить 8-12 повторов.
Все упражнения на бицепс подразделяются на односторонние, при которых руки работают поочередно, и двусторонние, когда руки работают одновременно.
Односторонние упражнения более предпочтительны, так как при их выполнении обе руки получают равную нагрузку. Недостаток двусторонних упражнений заключается в том, что более сильная рука будет брать на себя большую часть нагрузки, скорректировать этот момент практически невозможно.
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