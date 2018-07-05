Что делать, если бицепс не растет?

Если у тебя не растет бицепс, значит, ты неправильно его тренируешь. Все новички совершают ошибки, замедляющие или останавливающие прогресс. Что делать, если бицепсы не растут?

Определить периодичность тренировок

Тренировать бицепсы можно не чаще одного-двух раз в неделю. Если тренировать мышцы рук каждый день или даже через день, то они не смогут полноценно восстанавливаться. Отсутствие качественного отдыха оборачивается отсутствием прогресса. Для новичков это звучит странно, но профессионалы рекомендуют бороться со снижением прогресса снижением периодичности тренировок.

Делать базовые упражнения

Многосуставные упражнения важнее сгибаний рук и других упражнений на бицепс. По неопытности может показаться, что для прокачки бицепса нужно делать упражнения на бицепс, но организм человека устроен намного сложнее. Для роста бицепсов нужно заставить работать всю мышечную систему, делать приседания, тяги и другие базовые упражнения. Основная часть мышечной системы человека сосредоточена в ногах и спине, укрепление крупных мышц способствует увеличению более мелких. К тому же равномерное развитие тела гарантирует формирование гармоничной фигуры.

Выбрать оптимальное количество повторов

Бицепс и трицепс — это небольшие мышцы, которые достаточно быстро восстанавливаются. Для тренировки таких мышц лучше использовать многоповторный режим и выполнять упражнения до отказа. Многоповторность предполагает выполнение как минимум 12 повторов в подходе, ведущие специалисты сходятся во мнении, что в себе должно быть 15-20 повторов. Выполнение упражнения до отказа в нужном количество повторов важнее, чем вес используемого оборудования. Тактика использования максимально большого веса в 5-8 повторах больше походит для крупных мышечных групп.

Залог успеха при работе с бицепсом — продержать его в напряженном состоянии как можно дольше.

Соединяй упражнения в сеты

Лучший сет для работы над руками включает в себя упражнения на бицепс и упражнения на трицепс, это основное правило формирования рельефа и увеличения объема рук. Как правило, в первую очередь работают с бицепсом, затем с трицепсом, бицепс — это достаточно сильная мышца, для проработки которой потребуется много сил.

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Работай не только над бицепсом и трицепсом

Красивые сильные руки состоят не только из бицепса и трицепса, важно регулярно выполнять упражнения на укрепление плечевого пояса, а также работать над запястьями. От силы в запястьях зависит эффективность выполнения основных упражнений на бицепс, соответственно слабые запястья тормозят прогресс. Выполняя подъемы на бицепс, нужно использовать разный хват, это позволит проработать все мышечные волокна.

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