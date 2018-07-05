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Тренировка на бицепс — проблемы новичков
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Тренировка на бицепс — проблемы новичков 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Большинство мужчин идут в зал ради того, чтобы сформировать широкую спину, кубики на животе и конечно же массивные руки. Красота и мощность бицепсов волнует каждого парня, они воспринимаются, как признак силы и мужественности. Накачанные руки действительно выглядят очень эффектно, но процесс обретения такой формы зачастую воспринимается ошибочно.
Первый вопрос новичка заключается в том, сколько времени уйдет на прокачку бицепса, услышав любой ответ, возникает желание добиться цели как можно быстрее. Многие сразу же интересуются поддержкой со стороны фармакологии, долгие тренировки кажутся им пустой тратой времени, если можно накачать мышцы препаратом и получить мгновенный эффект. Такое решение обернется неприятным результатом, препарат — это мягкая переливающаяся масса, она не имеет ничего общего с упругими накачанными мышцами. А если провести процедуру в плохих условиях, то высока вероятность столкнуться с воспалением, абсцессом и необходимость срочного хирургического вмешательства.
Еще один способ воздействия фармакологией заключается в использовании препаратов для искусственной стимуляции роста мышц. Эта идея выглядит соблазнительной, но на практике приведет к огромным неприятностям. Препараты из данной категории имеют массу побочных эффектов, их использование серьезно подрывает здоровье, к тому же они не дают перспективного результата, препараты действуют только при постоянном приеме.
Несмотря на обещания продавцов чудодейственных средств, быстрого и качественного способа накачать бицепс не существует. Еще до начала тренировок важно понять, что здоровое и качественное увеличение мышечной массы будет процессом трудоемким и продолжительным. Естественная работа над бицепсом посредством тренировок будет увеличивать не только объем рук, но и их силу. Упражнения на бицепс помогают раскрыть потенциал своего тела естественным путем, без вреда для здоровья и с долгосрочным результатом, даже после полного прекращения тренировок результат сохранится на определенный период времени.
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Не менее распространенная проблема новичка заключается в переоценке собственных сил, стремлении взять как можно больше веса. Превышение нормы веса приводит к нарушениям в технике, а без техники результативность тренировок падает, они не приносят прогресса. Лучший способ освоить правильную технику — нанять персонального тренера хотя бы на несколько занятий, поставить технику можно и самостоятельно, но это будет сложнее и дольше.
Большинство людей начинаю качать бицепс в домашних условиях, упорство и целеустремленность позволяют добиться успеха.
Еще одна проблема скрывается в разочаровании после неверной постановки задачи. Если человек, который никогда не занимался спортом, поставит перед собой задачу накачать бицепс, как у лидеров мирового бодибилдинга, то он будет заранее обречен на разочарование. Мышцы как у топовых бодибилдеров не получится накачать естественным путем, это результат многочасовых ежедневных тренировок и поддержка со стороны средств спортивной медицины. Не каждый организм выдержит такое испытание, поэтому целью должны стать не мышцы, как у Халка, а полное раскрытие потенциала своей мышечной системы за счет подходящей по уровню физического развития программы тренировок.
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