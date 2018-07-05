Как просушить бицепс без потери мышечной массы?

Сушка — это не программа для похудения, разница между этими понятиями принципиальна. Если похудение направлено на избавление от определенного количества лишнего веса, то сушка предназначена для людей с достаточным количеством мышечной массы и содержанием в теле не более 20% жировой массы. Задача сушки — избавление от подкожного жира для глубокой прорисовки рельефа, главная особенность заключается в обязательном сохранении мышечной массы.

Накачать бицепс намного сложнее, чем провести сушку и улучшить рельеф, но если ошибочно заменить сушку диетой для похудения, то заработанные упорным трудом мышцы сдуются, как воздушный шарик. Процесс сушки предполагает сочетание питания и тренировок по определенной системе.

Питание на сушке

Регулярно выполняя упражнения на бицепс, нужно быть готовым к увеличению количества подкожного жира, это обязательное условие роста мышц. Сушка предполагает избавление от жировой прослойки, поэтому набирать мышечную массу и сушиться одновременно невозможно. Если при интенсивных тренировках организм нельзя ограничивать в углеводной составляющей рациона, то сушка предполагает практически полный отказ от углеводов.

Для того, чтобы организовать правильное питание на сушке, нужно уменьшить калорийность примерно в два раза по сравнению с питанием во время набора массы. Снижение калорийности рациона происходит именно за счет углеводов, количество белков и жиров остаются неизменным. Урезать рацион нужно постепенно, если снизить калорийность слишком резко, то это приведет к замедлению обменных процессов и неспособности избавиться от подкожного жира.

В среднем программа сушки занимает около шести недель, если достигнутый результат устраивает, то нужно начать постепенно увеличивать потребление углеводов до 75% от рациона во время набора мышечной массы. Возвращение углеводной составляющей производится только за счет продуктов с низким гликемическим индексом, то есть сложных углеводов.

Употребление простых углеводов приводит к повторному образованию жировой прослойки.

Тренировки на сушке

Программа тренировки бицепса предполагает тяжелые силовые тренировки, во время сушки формат занятий поменяется. Для того, чтоб не создать стресс для организма и не потерять мышечную массу, нужно работать с небольшими весами и заниматься кардио. Тренироваться нужно с пульсометром, контролируя, чтобы пульс пребывал в пределах зоны жиросжигания — от 120 до 140 ударов в минуту.

Тренировки бицепса должны продолжаться, но проходить по принципу: меньше веса, больше повторов и подходов. Отдых между подходами должен продолжаться не более минуты, длительные паузы замедляют процесс жиросжигания. В качестве кардио нагрузки можно подключить бег, езду на велосипеде, плавание в бассейне или занятия на тренажерах, занятие может быть любым, но пульс должен оставаться в жиросжигающей зоне.

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При проведении программы сушки важно помнить, что 80% успеха складываются из правильного питания, а только 20% из тренировок. На сушке необходимо постоянно вести дневник питания и взвешивать все продукты перед употреблением, всего лишь один необдуманный перекус может сделать напрасными все усилий, потраченные ранее. Первые результаты сушки становятся заметными уже через пару недель, через 4-6 недель рельеф бицепса обретает отчетливые очертания.

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