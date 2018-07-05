Как избежать травм на тренировке бицепса?

Тренировки с целью накачать бицепс — это очень азартный процесс, перестараться и получить травму намного проще, чем кажется. Чаще всего травмы происходят при работе с весом в неправильной технике, выборе слишком большого веса и отсутствии хорошей разминки. Бодибилдинг начинается с изучения техники безопасности, накачивая бицепс, важно принять профилактические меры против травм рук. Качая бицепс, присутствует высокая вероятность получить одно из этих повреждений.

Разрыв сухожилия трицепса

Травма не вызывает сильной боли и чаще всего не мешает продолжать тренировки, и в этом ее опасность. Если игнорировать боль в бицепсе и ждать, что она пройдет сама, то подвижность руки сохранится, но показатели будут падать. Тренировки будут становиться менее продуктивными, а боль — усиливаться. Разрыв сухожилия происходит при сильном напряжении длинной головки бицепса и последующем резком движение, обычно это случается на тренировках с большими весами.

Для того, чтобы не допустить разрыва сухожилия бицепса, нужно хорошо разминаться перед работой с весом и делать движения плавными, без резких рывков.

Травму легко получить при становой тяге разнохватом, когда бицепсы напряжены, а ладонь смотрит наверх.

Травмы запястья и предплечья

Если развитие запястий и предплечий отстает от бицепсов, то во время выполнения сгибаний рук со штангой и других упражнений они будут получать непомерно высокую нагрузку. Если на тренировках бицепса ощущается боль в области предплечья и запястья, то нужно уделить время их укреплению. Также рекомендуется использовать не ровный, а изогнутый гриф штанги, он более комфортен для запястий. Работа с гантелями предпочтительнее, чем со штангой, они более безопасные.

Травма трицепса

Происходит по причине различий в силе между трицепсом и мышцами спины, когда выполняется тяга верхнего блока или подобные упражнения с большими весами. Мышцам спины нужна высокая нагрузка, которая может быть слишком высокой для трицепсов, они быстрее устают и становятся склонными к повреждениям. Дополнительными и очень распространенными причинами являются отсутствие хорошей разминки и нарушение техники выполнения упражнений на руки и на спину.

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Боль в локтевых суставах

Чаще всего возникает при выполнении жима штанги лежа и разгибаниях рук. При появлении боли в локте нужно снизить вес и делать упражнение с меньшей амплитудой, если после этого боль не прошла, значит, нужно сделать перерыв, не выполнять упражнения, затрагивающие локтевые суставы.

При выполнении любого упражнения не должно быть спешки, получить травму можно даже при попытках накачать бицепс в домашних условиях с небольшим весом. Количество повторов упражнения не так важно, как правильная техника его выполнения. Использование эластичных бинтов и ремней для рук существенно снижает риск получить травму, но даже это не избавляет от необходимости следить за техникой и объективно оценивать свои силы.

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