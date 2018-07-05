Почему косметика для лица вам не помогает

Когда-нибудь вы замечали, как иногда вы берете продукт с полки супермаркета, потом вы возвращаетесь домой и используете его, вам это действительно нравится. Но потом дни и недели проходят, вы начинаете скучать. Продукт, похоже, не так эффективен. Вы теряете к нему интерес. И скоро вы в магазинах ищите новое средство для умывания лица или увлажняющий крем.

Почему мы продолжаем менять продукты по уходу за лицом?

Настоящая причина, по которой мы не придерживаемся одного продукта, проста. Обычно продукты очень мало влияют на нашу кожу. Если вы увидели видимое 100% улучшение вашей кожи, вы не откажетесь от продуктов. Если ваша кожа стала более гладкой или мягкой, и вы почувствовали изменение, вы останетесь верны продукту, вам не захочется его менять. Или, если люди начнут замечать, что ваша кожа стала лучше, вы тоже, вероятно, захотите придерживаться тех же продуктов. То есть, причина, по которой вы меняете продукт, все-таки не в том, что вы устаете от него, а в том, что он не действует.

Реальные причины, по которым продукты никогда не показывают значительного улучшения?

Существует много причин, по которым продукты не дают большого улучшения вашей коже. Давайте рассмотрим основные причины. 1. Универсальность Каждый производитель должен производить продукцию, подходящую для 90% своей клиентской базы. Но, даже если продукт предназначен для жирной кожи, не вся жирная кожа будет одинаковой. Например, 30-летняя работающая женщина с жирной кожей имеет определенный тип кожи. У 20-летнего студента колледжа также может быть жирная кожа, но ее потребности будут другие. Кожа 30-летнего может долгое время страдать и подвергаться загрязнению. У 20-летнего подростка могут возникнуть проблемы с акне, и необходимо тщательно очистить поры.

30-летний мужчина сталкивается с повреждением защитного слоя кожи из-за постоянного воздействия сотен химических веществ. В то время как у 20-летнего чувствительная кожа реагирует на свет покраснением и жжением. Это просто примеры, показывающие, что даже с жирной кожей люди могут иметь очень разные характеристики. Но производители нуждаются в том, чтобы их продукты «работали» для всех. Поэтому они оставляют важные вещи — так, чтобы те, у кого сенсибилизированная и поврежденная кожа, не получили реакции. И они сохраняют слабые концентрации, поэтому каждый может «безопасно» использовать эти продукты. К сожалению, ингредиенты, концентрации и общий состав, таким образом, слишком слабы. И это не имеет большого эффекта. Один продукт не подходит всем. И это никогда не может. Поэтому так сложно найти действующее средство для себя. 2. Ваша кожа продолжает меняться Другим фактором низкой эффективности продукта являются изменяющиеся характеристики кожи. То есть ваша кожа постоянно меняется в зависимости от многих факторов. Давайте рассмотрим пример 30-летней девушки в Нью-Дели. Если она должна будет сменить работу и переехать в другой город, такой как Мумбаи, ее кожа тоже изменится. Это потому, что в Мумбаи климат гораздо более влажный, чем в Дели в течение года. Кроме того, уровни загрязнения варьируются от города к городу и в пределах самого города. Это влияет на барьер кожи и, следовательно, на ее потребности. Это всего лишь один пример того, что приводит к изменению характеристик вашей кожи. Некоторые из факторов, которые влияют на меняющиеся характеристики кожи:

Изменение погоды

Место, где вы живете

Продукты, которые вы используете

Ваш возраст

Ваш образ жизни

Время, проведенное на открытом воздухе и т. д.

3. Текущий курс ухода за кожей и продукты Ваши продукты играют большую роль в том, как себя чувствует кожа. То есть, если вы используете продукты с жесткими ингредиентами, они могут повредить вашу кожу. То же самое касается продуктов с проблемными ингредиентами, такими как SLS, SLES, Parabens и т. Д.

Использование продуктов, которые не подходят для вашей кожи, также может привести к повреждению. Например, если использовать сильное очищающее средство для жирной кожи, то оно удаляет ключевые липиды. Использование продуктов, не сбалансированных по рН, оставляет кожу открытой для внешних атак. Таким образом, бактерии, грибки и загрязнение микрочастицами могут проникать в кожу и наносить урон.

Ну что теперь? Что такое правильный метод для хорошей кожи?

1. Знание нужд вашей кожи Прежде чем вы сможете подумать о том, какие продукты вам нужно использовать ежедневно, важно знать вашу кожу. Какой у вас тип кожи? Каковы его характеристики? Ответ на эти вопросы поможет вам понять природу вашей кожи и ее потребности. 2. Использование правильных продуктов Использование правильных продуктов имеет значение. Когда дело доходит до продуктов, ключевыми для вас являются средства для очистки, увлажнения, подбор правильных ингредиентов. 3. Обновление ваших продуктов Как мы знаем, кожа меняется время от времени в зависимости от многих факторов. Вот почему важно продолжать проверять, действительно ли продукты, которые вы используете, те, которые вам действительно нужны.

Дерматолог может помочь вам определить потребности вашей кожи. Но есть две основных проблемы с дерматологами. 1. Расходы Назначения дерматологов дороги. Так же часто дороги и назначемые продукты. Если у вас проблема с кожей, стоимость будет выше. 2. Время Вам придется искать время, когда вы и дерматолог будете свободны. Однако иногда запись к хорошему дерматологу может быть не скорой. Когда дело доходит до ухода за кожей, самое лучшее время для занятий прямо сейчас. Таким образом, вы можете устранить любой существующий урон и восстановить свою кожу. Не стоит откладывать на потом уход за кожей, попробуйте средства уже сегодня. Однако стоит помнить, что средством надо пользоваться не меньше месяца, поскольку за это время кожа успеет обновиться и эффекты правого режима действительно начинают проявляться. Индивидуальный уход за кожей — это будущее ухода за кожей. Это разница между угадыванием и надеждой и пониманием потребности вашей кожи. Ранее эксперты рассказали о косметике до и после 30 лет.