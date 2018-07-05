6 упражнений, которые помогут убрать жир с колен

Жировые отложения под коленями — это проблема не только пышных девушек, но и худых. Она появляется независимо от наличия лишнего веса. Причина развития отложений — отсутствие физических нагрузок. Чтобы сделать женские ножки стройными и красивыми, нужно выполнять несколько комплексов упражнений.

Для тренировок не обязательно ходить в тренажерный зал и заниматься с тренером. Можно выполнять движения в домашних условиях и быть на высоте. Вместе с упражнениями для похудения ног и коленей можно делать массаж и солевые ванны.

Почему появляются отложения?

Колено состоит из мышц, связок, сухожилий, хрящевой ткани. Его функционирование зависит от четырехглавой части и бицепса бедра, икроножного отделения. Они помогают сгибаться и разгибаться коленям. Если в суставе накапливаются жировые отложения, то они лишают ноги стойкости. По внешнему виду жир напоминает мячики или валики. Они откладываются вверху мышц, соответственно пропадают изгибы.

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Выделяют 4 причины появления жира:

Неправильное питание: излишек углеводов, много жареной еды, избыток приемов пищи.

Медленный обменный процесс: с возрастом обмен веществ медленнее, поэтому появляются отложения под коленями.

Генетика: наследственность — главный критерий. Если есть такая проблема у ближайших родственников, то нужно превентивно с ней бороться.

Пассивный способ жизни: потребленные калории не расходуются, что переводит их в жир.

Нарушенный питьевой режим: если девушка не выпивает дневную норму жидкости, то организм ее запасает.

Чтобы справиться с этой проблемой, рекомендуются упражнения для похудения коленей. Это позволит не только улучшить состояние ног, но и сделать тело здоровее.

Тренировки для проблемных коленей

Для того, чтобы заняться собственным телом, не нужно идти в спортзал. Достаточно тренироваться дома. В теплое время года можно выходить на улицу и делать упражнения там. Большинство движений знакомо еще со школьных уроков физкультуры.

Чтобы убрать жир с коленей и подтянуть мышцы, рекомендуется каждый день заниматься быстрой ходьбой или бегать.

Тренировки сгоняют лишний вес, подсушивают тело. Человек получает заряд бодрости. Оптимальное время для тренировок на улице — раннее утро или вечер, чтобы не было слишком жарко.

В домашних условиях советуют делать такие упражнения для похудения коленей с внутренней стороны:

Классические приседания — угол коленей должен быть строго 90 градусов. Повторять движение можно до тех пор, пока есть силы, или делать несколько подходов по 15-20 раз. С каждой новой тренировкой рекомендуется делать больше повторов. Можно усложнить его — делать приседания с приподнятой ногой впереди.

Ходьба на коленях — активно задействуются мышцы. Рекомендуется в качестве профилактики. Оно также корректирует бедра, нагружает колени со всех сторон. В такой тренировке важно держать спину и голову прямо, чтобы не нагружать другие отделы тела, а нагрузка была на коленные суставы. Первые разы занятие болезненное, а дальше суставы привыкают.

Велосипед — ложимся на спину, поднимаем ноги, согнутые в коленях, по очереди выпрямляем их. Упражнение напоминает езду на велосипеде, только в воздухе. Можно взять утяжелители для ног, приподнимать верхнюю часть туловища, чтобы больше задействовать пресс.

Приседания с выпрыгиванием — существуют разные вариации выполнения. Делать нужно классическое приседание, потом выпрыгивать. Во время прыжка ноги немного отрываются от пола, руки отводятся назад. В зависимости от уровня подготовки можно усложнять.

Махи ногой — помогает убрать жир с внутренней области, прорабатывает ягодицы. Есть также несколько вариантов выполнения. Самый простой — лечь набок, поднимать ровную верхнюю ногу на 40 градусов. Можно брать утяжелители. Немного усложненный вариант — поставить верхнюю ногу перед туловищем, согнутой в колене, поднимать нижнюю.

Выпады — сначала стоим прямо, делаем шаг вперед, приседаем. В коленях ведущая нога и задняя должны сделать прямые углы. Спина при этом ровная, тело напряжено. Для усложнения можно взять гантели.

Если же есть желание заниматься спортом в зале, то рекомендуется пойти на плаванье, стретчинг. Эти направления хорошо подходят для похудения, проработки и растяжки каждой мышцы, в том числе коленных суставов.

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