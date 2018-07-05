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Люди, которые перестарались с пластикой
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Люди, которые перестарались с пластикой 

Рамблер 1 час назад
Людей, которые не совсем довольны внешностью, найдётся немало. Кто-то смиряется с недостатками, а кто-то тратит время и деньги на преображение. Но некоторые люди в этом стремлении зашли слишком далеко.
1. Винни Оу из Лос-Анджелеса решил превратиться в инопланетянина. К 23 годам он потратил более 50 000 долларов на пластические операции и действительно стал похожим не инопланетное создание.
2. Стюардесса из Германии Мартина Биг от природы была светлокожей блондинкой, но превратилась в пышнотелую темнокожую женщину.
3. Житель Нью-Йорка не согласился с тем, что рост для мужчины не главное, и хирургическим путём увеличил рост со 175 до 188 сантиметров, пройдя через сложные болезненные операции.
4. Бразилец, мечтавший быть похожим на азиата. Посещение клиники пластической хирургии помогло ему добиться желаемого.
5. Мексиканка Мария Хосе Кристерна регулярно подвергалась насилию, но ушла от мужа и полностью преобразилась. Теперь её тело полностью покрыто татуировками и пирсингом.
6. Житель Филиппин Герберт Чавес с детства обожал Супермена. За несколько лет он сделал больше 20 операция и сейчас стал настоящим филиппинским Суперменом.
Женский форум
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